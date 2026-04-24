Im Jahr 2025 haben die 75 größten Modekonzerne weltweit einen Gesamtumsatz von 541 Milliarden Euro erzielt, ein Plus von 0,9 Prozent gegenüber 2024 und 32,7 Prozent über dem Vorkrisenniveau 2019. Davon entfielen 62 Prozent auf europäische und 29 Prozent auf nordamerikanische Unternehmen, geht aus einem neuen Bericht zum globalen Modesystem hervor, der von der italienischen Investmentbank Mediobanca erstellt und nun veröffentlicht wurde.

Die Analyse umfasst Finanzdaten und Börsenentwicklung von 75 multinationalen Modekonzernen mit jeweils mehr als einer Milliarde Euro Umsatz. 39 der Unternehmen haben ihren Sitz in Europa, 25 in Nordamerika, acht in Asien und drei in Afrika. Unter den 39 europäischen Gruppen ist Italien mit 14 Konzernen zahlenmäßig am stärksten vertreten. Beim Umsatz führt jedoch Frankreich mit einem Anteil von 39 Prozent vor dem Vereinigten Königreich (14 Prozent), Spanien (13 Prozent), Deutschland (12 Prozent) und Italien (9 Prozent).

Sportswear ist der dynamischste Bereich

Im Zeitraum 2019 bis 2025 zeigt die Analyse nach Segmenten, dass sogenannte Sportswear mit einem Umsatzwachstum von 43,5 Prozent der dynamischste Bereich ist, getragen von der steigenden Nachfrage nach Produkten rund um Sport, Gesundheit und Wohlbefinden. Das Lifestyle-Segment verzeichnete einen moderateren Zuwachs von 23,1 Prozent, während der Luxussektor die volatilste Entwicklung aufwies und 2025 mit einem Plus von 36,2 Prozent unter dem Höchststand von 2023 blieb.

An der Spitze der weltweiten Konzerne nach Umsatz steht 2025 erneut der französische Luxuskonzern LVMH mit 80,8 Milliarden Euro. Es folgen der spanische Konzern Inditex (39,9 Milliarden Euro), zu dem unter anderem die Marke Zara gehört, der US-Konzern Nike (39,4 Milliarden Euro), Adidas (24,8 Milliarden Euro), H&M (21,1 Milliarden Euro) sowie Fast Retailing (18,5 Milliarden Euro), zu dem Uniqlo gehört.

Unter den italienischen Unternehmen liegt Prada mit 5,7 Milliarden Euro auf Platz 21 und hat sich damit gegenüber Rang 31 im Jahr 2019 um zehn Positionen verbessert. Es folgen Oniverse (3,7 Milliarden Euro), Moncler (3,1 Milliarden Euro) und Giorgio Armani (2,3 Milliarden Euro).