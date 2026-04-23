Es war eine überraschende E-Mail, die am 6. März die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der steirischen Wirtschaftskammer erreichte. Der Betreff: „Veränderung in der Leitung des LB3“ (internes Kürzel für „Leistungsbereich 3“). Der Inhalt des Schreibens: „Martin Neubauer wird die Wirtschaftskammer Steiermark/Wifi verlassen.“

Knapp zehn Jahre stand Neubauer zu diesem Zeitpunkt dem steirischen Wifi vor. Gründe für den Abschied wurden seitens der Wirtschaftskammer-Spitze nicht genannt. Die Entscheidung sei „nach sorgfältiger Abwägung“ gefallen, hieß es nur.

Mit 1. Mai übernimmt nun ein neuer Mann die Wifi-Leitung. Einer, der schon in den vergangenen Wochen als interimistischer Chef agierte. „Karlheinz Vogel wird das Wirtschaftsförderungsinstitut der WKO Steiermark mit 1. Mai nun auch dauerhaft übernehmen“, lässt die Kammer am Donnerstag wissen. Seit Jahrzehnten am Wifi tätig, habe Vogel dort „in verschiedenen Bereichen Akzente gesetzt – zuletzt als Leiter des Wifi Süd“. Man schätze die „umfassende Expertise“ Vogels, sagt Wirtschaftskammer-Präsident Josef Herk.

3000 Kurse, 31.000 Kunden

„Ich freue mich, nun den Bildungsbereich der WKO Steiermark verantworten und weiterentwickeln zu dürfen“, sagt dazu der Neo-Chef. Inhaltlich möchte er die „nachhaltige Weiterentwicklung des Bildungs- und Qualifizierungsbereichs vorantreiben“. In einer Arbeitswelt, die sich „in noch nie dagewesenem Tempo verändert“, wolle man „punktgenau auf die Bedürfnisse der Kunden eingehen und das Bildungsangebot laufend weiterentwickeln“.

Zurzeit werden am Wifi Steiermark 3000 Kurse, Seminare und Lehrgänge angeboten, mehr als 31.000 Kunden jährlich nutzen das Spektrum.