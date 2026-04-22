Die Ölpreise sind am Mittwoch trotz einer Verlängerung der Waffenruhe im Irankrieg durch die USA weiter gestiegen. Nachdem die Notierungen im frühen Handel den deutlichen Anstieg vom Vortag zunächst noch gestoppt hatten, drehten sie im Tagesverlauf wieder deutlich ins Plus.

Ein Barrel (etwa 159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Mittwochabend 101,88 US-Dollar. Das waren 2,86 Prozent mehr als am Vortag. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 3,13 Prozent auf 93,03 Dollar.

Zuletzt war in der für den Transport von Rohöl wichtigen Straße von Hormuz ein Containerschiff unter Beschuss geraten und dabei schwer beschädigt worden. Ein Schiff der iranischen Revolutionsgarden habe Schüsse abgegeben, teilte die britische Behörde für die Sicherheit der Handelsschifffahrt (UKMTO) unter Berufung auf den Kapitän des Frachters mit.

Der Iran-Krieg bleibt der bestimmende Faktor am Ölmarkt. US-Präsident Donald Trump hatte zwar eine Waffenruhe verlängert, konnte damit die Spannungen aber nicht entschärfen. Zudem war eine Reise von Vizepräsident JD Vance nach Pakistan zu Verhandlungen abgesagt worden, nachdem der Iran eine Teilnahme an den Gesprächen abgelehnt hatte. „Die Lage bleibt somit festgefahren“, schrieben Analysten der Dekabank.

„Der erste Schock des Krieges ist vermutlich überstanden“, kommentierte Fondsmanagerin Vivian Lin Thurston vom Finanzdienstleister William Blair die jüngste Entwicklung der Ölpreise. Ihrer Einschätzung nach ist der Ölmarkt mittlerweile in eine Phase der Unsicherheit mit wechselnden Kursbewegungen eingetreten.

Die europäischen Aktienmärkte haben am Mittwoch nach gemischten Signalen zum Iran-Krieg mit moderaten Abgaben geschlossen. Der Euro-Stoxx-50 verlor 0,41 Prozent auf 5.906,22 Punkte. In Frankfurt schloss der DAX um 0,31 Prozent schwächer bei 24.194,90 Zählern. Der Leitindex ATX schloss mit minus 0,73 Prozent auf 5.809,61 Punkten.

Der Goldpreis legte zu. Zuletzt wurde eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) bei 4.753,72 US-Dollar gehandelt. Das waren 0,71 Prozent mehr als am Vorabend.