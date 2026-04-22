In unmittelbarer Nähe zum Zusammenfluss von Rhein und Main hat der steirische Abfallaufbereitungsspezialist Saubermacher in einem Joint Venture mit dem deutschen Entsorgungsunternehmen Meinhardt Städtereinigung eine der modernsten Batterierecyclinganlagen Europas eröffnet. In der neu gebauten Betriebshalle in Ginsheim-Gustavsburg können im Vollbetrieb bis zu 100 Tonnen Haushaltsbatterien pro Tag – hochgerechnet eine Milliarde Batterien pro Jahr – verarbeitet werden. Es sind beispielsweise klassische AA- und AAA-Batterien, die unter anderem in Taschenlampen, Spielzeug, Fernbedienungen oder elektrischen Zahnbürsten stecken, aber auch Akkus aus E-Bikes oder Elektrowerkzeug. Nach Hessen angeliefert werden sie neben Deutschland auch aus Österreich, Slowenien, Kroatien und Ungarn.

Es ist traditionsreicher Boden unweit des – mittlerweile stark verkleinerten – Opel-Werks in Rüsselsheim: Auf dem 61.000 Quadratmeter großen Areal wurden früher Fahrzeugkomponenten und Teile für das Olympiastadion in München beziehungsweise den Elbtunnel in Hamburg produziert. Jetzt dreht sich hier alles um Altbatterien als neuer Wertstoff. Nach eineinhalbjähriger Planung wurde die Halle samt Anlage binnen nur eines Jahres genehmigt und errichtet.

In der Anlage laufen die Altbatterien zunächst über steile Förderbänder. Auf dem Weg nach oben wird mithilfe von Röntgentechnologie und Künstlicher Intelligenz die chemische Zusammensetzung – beispielsweise Alkaline, Nickel-Metallhydrid oder Lithium-Ionen – erkannt. „Die Sortiergenauigkeit der hochautomatisierten Anlage liegt bei über 99 Prozent“, sind Saubermacher-Gründer Hans Roth und Geschäftsführer Andreas Opelt auf die Präzision entlang der Materialströme stolz. Sie ist Voraussetzung für die spätere Wiederverwertung, beispielsweise in der Stahlindustrie. Dafür werden die Batterien auf der gegenüberliegenden Seite der Halle in Shredder-Maschinen geöffnet, das Eisen abgesaugt und Einzelkomponenten wie Zink, Nickel, Messing oder Aluminium herausgelöst. Bis zu hundert Prozent dieser Metalle können recycelt werden.

Adalbert Bicserdy, Generalkonsul in München; Matthias Harms, Kommissarischer Präsident BDE; Stephan Roth, Mitglied des Aufsichtsrats Saubermacher; Marco Hastenteufel, Geschäftsführer Saubermacher Recycling; Torben Kraffczyk, Geschäftsführer Saubermacher Recycling; Antje von Broock, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz; Hans Roth, Saubermacher Gründer; Boris Rhein, Hessischer Ministerpräsident; Peter Kohlgraf, Bischof Mainz; Andreas Opelt, CEO Saubermacher © Tanja Nitzke

Als „Rohstofflager der Zukunft“ beschrieb Hessens Ministerpräsident Boris Rhein bei der Eröffnung die Anlage treffend. Aus 2000 Tonnen Nickel-Metallhydrid-Batterien, die hier pro Jahr verarbeitet werden, fallen beispielsweise rund 1000 Tonnen Nickel als Sekundärrohstoff mit einem aktuellen Marktpreis von rund 16.000 Dollar pro Tonne an. Der Aufwand lohnt sich also – bleibt aber nicht ungefährlich. Kleinere Brände durch Kurzschlüsse oder Restspannungen in den in blauen Tonnen zwischengelagerten Sammelfraktionen gibt es fast im Wochentakt. Damit derartige Zwischenfälle nicht eskalieren, überwachen Kameras den Lagerbestand, messen 30 Infrarotsensoren die Temperaturentwicklung in den Tonnen und auf den Förderbändern und sind jederzeit einsatzbereite, elektronisch gelenkte Wasserwerfer an der Hallendecke montiert. Zehn Prozent der vage als „zweistelliger Millionenbetrag“ angegebenen Investitionssumme flossen in diese Brandschutzmaßnahmen.