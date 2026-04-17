2479 Kilometer quer über den Balkan und zurück: Alt-Landeshauptmann Gerhard Dörfler unternahm Ende März, Anfang April mit seinen Enkelkindern eine Bildungsreise in den Südosten Europas. Diese führte ihn von Kärnten über Slowenien und Kroatien, Bosnien-Herzegowina bis nach Montenegro und Albanien. Vier Mal musste Dörfler auf seiner Reise tanken, pro Liter Diesel zahlte er je nach Land 1,68 bis zu 1,807 Euro.

Schlanke 1,68 Euro je Liter in Montenegro

Am günstigsten war das Tanken in Budva, Montenegro. 43,5 Liter Diesel schlugen sich mit 73 Euro zu Buche, macht 1,68 Euro je Liter. Preisgedeckelte 1,73 Euro zahlte der frühere Landeshauptmann im kroatischen Split je Liter Diesel, knapp über 1,80 Euro in Slowenien, wo die Preise an den Zapfsäulen ebenfalls reguliert sind. „Macht einen Durchschnittspreis von 1,735 Euro je Liter Diesel“, rechnet Dörfler der Kleinen Zeitung vor.

Tankrechnungen von Slowenien bis Montenegro © Dörfler

Böses Erwachen zuhause

Das „böse Erwachen“ kam dann, als der geleerte Tank zuhause in Himmelberg um 14 Liter aufgefüllt wurde: 2,219 Euro je Liter Diesel sind immerhin um 27,75 Prozent mehr, als Dörfler auf seiner Balkan-Reise durchschnittlich für eine Tankfüllung zahlen musste. Oder, anders gerechnet, für 200 Liter Diesel um rund 100 Euro mehr Kosten, so Dörfler. Und das nach Inkrafttreten der Spritpreisbremse am 2. April, die den Preis für Treibstoff in Österreich um bis zu 10 Cent je Liter dämpft.

Alt-Landeshauptmann Gerhard Dörfler © Gert Köstinger

Was freilich erwähnt werden muss: die Kaufkraft in den besuchten Staaten liegt teils deutlich unter jener in Österreich, in Montenegro beträgt das durchschnittliche BIP etwa je Kopf etwa 13.100 US-Dollar (2024), in Österreich sind es mehr als 57.000 US-Dollar. Besser als Montenegro stehen Kroatien (24.000) und Slowenien (34.000) da.

Auftanken in Kärnten nach der Reise © Dörfler

Dörfler spricht dennoch von einem „Horror“ und „Schock“, als er, daheim angekommen, den Preisvergleich zu Österreich anstellte. „Ich frage mich, wie der Tourismus in Österreich funktionieren soll, wenn man in den Urlaubsländern an der Adria so viel günstiger tanken kann als bei uns.“

Aber nicht nur der Tourismus, auch die Land- und Transportwirtschaft würden massiv belastet. Dörfler fürchtet sogar um den Wirtschaftsstandort Österreich. „Es ist unverständlich, dass Österreich nicht in der Lage ist, so wie Slowenien und Kroatien gegen die Preiswucher-Exzesse einzugreifen.“

„Nicht parteipolitisch motiviert“

Seine Kritik sei nicht parteipolitisch motiviert, betont der Alt-Landeshauptmann, der von 2008 bis 2013 für das BZÖ und dann für die Freiheitlichen als Landeshauptmann Kärnten regierte. „Der Finanzminister kriegt doch fast schon einen Lachkrampf, wenn die Treibstoffpreise steigen, weil er ja beim Tanken mitverdient. Und dann bekommt er noch die höhere Dividende der OMV obendrauf.“