2000 Besucherinnen und Besucher hat die Premiere der Future-Expo, der Zukunftsmesse des Kärntner Business Frauencenter (BFC) im Vorjahr angezogen. Klar, dass BFC-Geschäftsführerin Daniela Stein mit dem Format in die Verlängerung geht. Von 7. bis 8. Mai findet das Forum in der Klagenfurter Messehalle 4 statt. Nicht als bloße Jobmesse, sondern als mit Infotainment gestaltetes Karriere-, Bildungs- und Netzwerk-Event für Frauen.

35 Aussteller

Als Sprecherinnen angesagt sind unter anderen die steirische Unternehmensberaterin und Autorin Ida Stögerer, der deutsche Unternehmer und Feminist Martin Speer, Journalistin und Podcasterin Mari Lang und die Zukunftsforscherin Christiane Varga. Schwerpunktthemen der zweitätigen Expo sind Finanzen, Karriere, Gesundheit, Lifestyle und Innovation, verraten die BFC-Beiräte Herta Stockbauer und Kelag-Vorstand Danny Güthlein. 35 Aussteller haben sich angemeldet.

Die Messe gibt sich betont integrativ, sie wird auch männliche „Heros of Feminism“ auszeichnen, die Einreichfrist läuft noch. Auch eine Diskussion über (junge) Väter und mit ihnen steht auf der Agenda. Es wird nicht nur eine Kinderspiel-Ecke, sondern auch eine Relax-Zone geben. Stockbauer: „Feminismus ist keine Bringschuld der Frauen, sondern eine gesellschaftliche Notwendigkeit.“ Güthlein: „Die Messe soll auch symbolisch dafür stehen, dass Kärnten sich verändern will.“ Daher steht auch eine – in Englisch gehaltene – internationale Vortragsreihe am Programm, unter anderem spricht Unternehmensberaterin Verna Kugi. Das Zwei-Tages-Ticket kostet 49 Euro. Für Menschen bis 25 Jahre ist der Eintritt kostenlos.