Zuerst die gute Nachricht: „Die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Österreich sind stabil und die Außenhandelszahlen haben sich zuletzt wieder leicht erholt“, das betonte der Präsident der Deutschen Handelskammer in Österreich, Hans Dieter Pötsch, im Hauptberuf Aufsichtsratschef der Volkswagen AG und Vorstandschef von Porsche SE. Nach zwei Jahren rückläufiger Ergebnisse haben sich die bilateralen Handelsbeziehungen 2025 wieder erholt – auf 134,1 Milliarden Euro (plus 4,1 Prozent) laut dem deutschen Bundesamt für Statistik. Und trotzdem herrscht in Wirtschaftskreisen Alarmstimmung: „Das bestenfalls zarte Pflänzchen der Konjunkturbelebung“ sei in Gefahr. „Wir brauchen mehr Tempo bei Reformen“ – und das gelte nicht nur für Deutschland und Österreich, sondern auch für die ganze EU.

Als Grund für die Verunsicherung nennt Peter Adrian, Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer, die völlig neuen globalen Rahmenbedingungen – von der erratischen Zollpolitik der USA bis zu den technologischen Umwälzungen in der Industrie. Und obenauf kommen jetzt noch die Folgen des Iran-Kriegs. Derzeit lägen die Gas- und damit auch Strompreise in Deutschland und Österreich um den Faktor 5 höher als in den USA und China. Dies zwinge Unternehmen, Standorte ins Ausland zu verlagern und Investitionen aufzuschieben.

Will mehr Tempo: Hans Dieter Pötsch, Präsident der Deutschen Handelskammer in Österreich (DHK) © KLZ / Günther Peroutka

Die höheren Energiekosten in Kombination mit den massiv gestörten Lieferketten werden mittelfristig die Preise und Inflation antreiben, ist Wifo-Chef Gabriel Felbermayr überzeugt. Angesichts der Energieautonomie der USA dank Fracking fordert auch er, über diese Form der Gasförderung in Europa nachzudenken. Dass es bis heute keine Reform der Merit-Order bei der Strompreisfindung gebe, sei ein Zeichen, dass es auch in Europa an Tempo fehle. Felbermayr rechnet mit anhaltenden höheren Energiekosten für Österreich wie Deutschland zumindest bis Ende 2027. Davon abgesehen bleibe die Alterung die große Herausforderung, die auch politische Reformen hemme.

Politik braucht Mut zu Veränderung

Wie kann ein möglicher Ausweg aussehen? Die Wirtschaft brauche eine spürbare Entlastung, um den Unternehmen die nötige Transformation zu ermöglichen, eine Senkung der Strom- und Energiesteuern sowie der Arbeitskosten; letztere seien für viele Firmen derzeit das höchste Geschäftsrisiko, ist Adrian überzeugt. Die Politik müsse den Mut zu solchen Reformen aufbringen, Industriepolitik sollte sich auf Innovation statt Abschottung konzentrieren. „Entweder schafft es die Politik, zu verändern – oder sie wird verändert“, sagt Adrian mit Blick auf den Aufstieg von AfD oder FPÖ.

Notwendig ist für Felbermayr in der jetzigen Lage eine glaubwürdige Botschaft für echte Reformen, auf die sich Bürger wie Unternehmen verlassen können müssen. Ein solches Signal breiter Veränderung sei wichtiger als jede Einzelmaßnahme. Und: „Was wir am dringendsten brauchen, sind Investitionen.“