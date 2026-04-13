Sie streikten bereits in der vergangenen Woche, am Mittwoch und Donnerstag legen sie wieder die Arbeit nieder: Die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter der AUA-Mutter Lufthansa, teilte die Unabhängige Flugbegleiter Organisation (UFO) am Montag mit. Bestreikt werden sollen alle Abflüge der Kernmarke Lufthansa von Frankfurt und München.

Die Streik-Serie beim deutschen Luftfahrtkonzern nimmt damit kein Ende. Am heutigen Montag sowie am morgigen Dienstag streiken ja die Piloten der Airline. Es ist bereits die dritte Streikwelle in der laufenden Auseinandersetzung um höhere Betriebsrenten für die Piloten. Der erneute Pilotenstreik bei der Lufthansa hat für hunderte Flugausfälle gesorgt und die Fronten zwischen den Verhandlungspartnern verhärtet.

Das Kabinenpersonal hatte im Streit über bessere Arbeitsbedingungen erst am vergangenen Freitag für einen Tag die Arbeit niedergelegt.

„Auf vielen Strecken nicht mehr wettbewerbsfähig“

Im Zuge des Pilotenstreiks warnte Personalvorstand Michael Niggemann am Montag die Spartengewerkschaften Vereinigung Cockpit (VC) und Ufo, ihren Konfrontationskurs fortzusetzen. VC-Präsident Andreas Pinheiro machte die Lufthansa für die erneute Streikwelle verantwortlich. Niggemann begründete erneut den harten Kurs des Managements. Die Kerngesellschaft „Lufthansa Classic“ sei heute schon auf vielen Strecken nicht mehr wettbewerbsfähig, sodass man die Kosten nicht noch weiter erhöhen könne. Die Streiks würden die Unternehmensstrategie nicht beeinflussen. Die Lufthansa Kerngesellschaft ist zwar die mit Abstand größte, aber auch unprofitabelste Airline im Konzern.

An den Flughäfen standen zum Auftakt der Streikwelle viele Maschinen still. Allein in Frankfurt waren für die beiden Tage zusammen mehr als 1100 Starts und Landungen abgesagt worden. In München wurden 710 Flugbewegungen gestrichen. Lufthansa wollte rund die Hälfte der Langstreckenflüge stattfinden lassen. Auf der Nah- und Mittelstrecke sollte etwa jeder dritte Flug erfolgen. Ähnliches ist auch am Dienstag zu erwarten. Bei Eurowings sollten rund 60 Prozent des ursprünglichen Plans geflogen werden.

Passagieren - auch aus Österreich - wird empfohlen, sich bei der Airline zu informieren. Das gilt auch, wenn man mit der AUA aus Österreich kommt aber mit der Lufthansa von einem deutschen Hub wie Frankfurt oder Wien weiterfliegen wollte.

Ausnahmen nach Nahost

Vor dem Hintergrund der aktuellen Situation im Nahen Osten sind Flüge von Lufthansa und Lufthansa Cityline aus Deutschland zu folgenden Destinationen vom Streik laut VC ausgenommen: Aserbaidschan, Ägypten, Bahrain, Irak, Israel, Jemen, Jordanien, Katar, Kuwait, Libanon, Oman, Saudi-Arabien und die Vereinigte Arabische Emirate.