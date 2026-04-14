Die geopolitischen Verwerfungen durch den Iran-Krieg, die damit verbundenen Probleme in der Golfregion, gesperrte Flugrouten und insgesamt teurere Ticketpreise könnten heuer zu einigen Verschiebungen im Reiseverhalten führen. Aus vielen europäischen Ländern ist auf Basis aktueller Erhebungen zu vernehmen, dass heuer der Urlaub in der eigenen Region bzw. innerhalb Europas wieder hoch im Kurs steht. Darauf hofft man auch in der Steiermark, die seit vielen Jahren laut Umfragen der Hotelvereinigung (ÖHV) die beliebteste Destination für Inlandsurlauber ist.

Alfred Grabner, Betreiber des Sporthotels Kapfenberg und Fachgruppenobmann der steirischen Hotellerie, zeigt sich in Hinblick auf die Mai-Feiertage aber auch in Richtung Sommer „sehr optimistisch“. In der Branche sei man überzeugt davon, „dass wir die aktuelle geopolitische Lage durch mehr Inlandsurlauber spüren werden“. Es sei aber davon auszugehen, dass die Buchungen teilweise erst sehr kurzfristig erfolgen werden, weil viele Konsumentinnen und Konsumenten noch abwarten, wie sich die Situation entwickelt.

Alfred Grabner © Klaus Morgenstern

Auch Gernot Deutsch, Landesvorsitzender der ÖHV und Chef des Heilthermenresorts Bad Waltersdorf, erwartet „definitiv mehr Urlaubsgäste in der Steiermark. Die Situation erinnert mich an die Pandemie. Das Thema Sicherheit ist den Österreichern bei den Urlaubsplanungen sehr wichtig.“ Doch derzeit herrschen Ängste vor, wenn es um Ziele geht, die mit dem Flugzeug erreicht werden. Diese Unsicherheiten seien, so Deutsch, „Vorboten für eine gute Buchungslage in der Steiermark“. Bereits jetzt registriere man „mehr kurzfristige Buchungen und Anfragen für den Haupturlaub im Sommer“.

Gernot Deutsch © Heilthermen Resort Bad Waltersdorf

Auftrieb verspürten die steirischen Touristiker bereits in den ersten drei Monaten des Jahres, betont Deutsch. Die Wintersaison sei in der Steiermark „fast ungebremst gut gelaufen“, zu Ostern und auch jetzt sei die Buchungslage indes „verhaltener“. Insbesondere beim Seminartourismus sei das vielerorts zu merken, es wird weniger und auch kürzer gebucht, erklärt indes Grabner.

Steiermark Tourismus gießt das für die Kleine Zeitung in die letztverfügbaren Zahlen: „Nach vier von sechs Wintermonaten liegt die Steiermark deutlich im Plus. Über 1,3 Millionen Ankünfte und 4,4 Millionen Nächtigungen von November bis Februar bedeuten ein Wachstum von drei Prozent gegenüber dem Vorjahr“, erklärt Prokuristin Belinda Schagerl-Poandl. Auffällig stark die Steigerungen bei internationalen Gästen (7,3 Prozent mehr Ankünfte, 6,2 Prozent mehr Nächtigungen): Aus Bayern, den Niederlanden, Tschechien und Italien waren die Zuwächse am stärksten.

Belinda Schagerl-Poandl © Thermenland

„Die steirischen Tourismusbetriebe haben in den letzten Jahren sehr viel investiert. Diese Qualitätsoffensive zahlt sich jetzt aus“, sagt dazu ÖHV-Landeschef Deutsch.

„Seit jeher der große Schatz . . .“

Zurück in die Zukunft, also zum Blick in den Sommer. „Österreichische Gäste sind für die Steiermark ja seit jeher der große Schatz, das Fundament im Tourismus“, betont Schagerl-Poandl. Sie haben im Sommer einen Anteil von 56 Prozent an den Nächtigungen. Zusätzliche Kampagnen aufgrund der geopolitischen Lage wird Steiermark Tourismus aber nicht ausspielen, da man neben den internationalen Nahmärkten Österreich „sowieso im Plan“ habe. „Wofür schlägt dein Herz“, heißt der steirische Sommerauftritt in insgesamt zehn Märkten. Vorige Woche strömten 200.000 Menschen zum traditionellen Steiermark-Frühling in Wien. In der Hauptstadt ist darüberhinaus eine Straßenbahn mit dem grünen Herz gebrandet, ebenso eine ÖBB-Lokomotive, die quer durch Österreich fährt: ständige Sichtbarkeit.

Für die Betriebe seien die gegenwärtigen Entwicklungen aber auch durchaus herausfordernd. „Die Kosten dürften wieder steigen, zumindest bei den Strompreisen haben die meisten Unternehmerinnen und Unternehmer in unserer Branche Fixtarife, sind gegen Anstiege also vorerst gut abgesichert.“ Dennoch drohen ausgehend von den Energiepreisen auch Verteuerungen in einigen Bereichen, „es ist daher auch wichtig, dass die Kollektivvertragsverhandlungen, die derzeit laufen, im Rahmen bleiben, es gibt in der Branche kein Verständnis für zu hohe Abschlüsse“, so Grabner.