Vor rund 15 Monaten hat das Land Kärnten die neue Wohnbeihilfe eingeführt. Sie hat fünf unterschiedliche Fördersysteme ersetzt und die Antragstellung für die Förderwerber unter anderem durch Online-Anträge vereinfacht. Die Umstellung habe sich bewährt, betont Wohnbau- und Sozialreferentin Gaby Schaunig (SPÖ). Denn die Hilfe komme gezielter an. Darüber hinaus bekomme das Land durch die begleitende Auswertung der Daten einen guten Einblick in die Wohn- und Einkommenssituation der Menschen und könne frühzeitig auf Probleme reagieren.

Ersatz für Heizkostenzuschuss

Im Vorjahr wurden 19.000 Menschen in 15.000 Haushalten mit Wohnbeihilfe unterstützt, darunter waren 3280 Kinder. 93,14 Prozent der Haushalte beantragten Wohnbeihilfe, 6,86 Prozent eine Betriebskostenunterstützung. Letztere ist für Eigentümer mit niedrigem Einkommen eine finanzielle Hilfe für Betriebs- und Heizkosten und ersetzt unter anderem den bisherigen Heizkostenzuschuss, der niedriger war. Vor allem Alleinerziehende und Pensionisten sind auf die Wohnbeihilfe angewiesen. 1503 Haushalte von Alleinerziehenden, in denen 2249 Kinder leben, und 6000 Haushalte von Pensionisten wurden unterstützt.

Wohnbau- und Sozialreferentin Gaby Schaunig © APA/GERT EGGENBERGER

Schaunig betont, die Wohnbeihilfe sei eine „Absicherung eines elementaren Bedürfnisses“. Die maximale Wohnbeihilfe beträgt 500 Euro, die höchste Betriebskostenunterstützung 192,3 Euro pro Monat. Durchschnittlich wurden im Jahr 2025 Wohnbeihilfe von 245,23 Euro und Betriebskostenunterstützung von 79 Euro ausgezahlt. Die Wohnbau- und Sozialreferentin erwartet steigende Zahlen. Für 2026 ist der Wohnbeihilfen-Topf mit rund 50 Millionen Euro dotiert.

Besonderes Augenmerk wird auf eine rasche Bearbeitung der Anträge gelegt. „In ein bis zwei Wochen wird ein Antrag abgearbeitet“, sagt Georg Köchl, Leiter der Unterabteilung Wohnbeihilfe und Hilfe in besonderen Lebenslagen. Für Pensionisten, deren Einkommen sich meist nicht ändert, wird die Beihilfe für zwei statt nur für ein Jahr gewährt. Menschen mit Behinderung bekommen eine höhere Beihilfe.

Keine Wohnungsnot

In den vergangenen Jahren ist der Neubaubereich in ganz Österreich eingebrochen. Immobilienexperten warnen daher vor einer Wohnungsnot. Schaunig betont: „Wir haben keine Unterversorgung.“ Denn die öffentliche Hand baue fünfmal mehr als die Bevölkerung wachse.