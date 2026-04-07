Vor der vierten Verhandlungsrunde zum Kollektivvertrag der Finanzbranche hat die Gewerkschaft GPA am Dienstag eine Kundgebung vor der Alten Börse in Wien abgehalten. Rund 500 Angestellte aus der Branche haben laut einer Aussendung der Gewerkschaft teilgenommen. Die GPA fordert einen Abschluss zumindest in Höhe der Inflationsrate, als Maßstab legt sie eine Inflationsrate von 3,6 Prozent zugrunde.

„Seit Jahren hören wir von den Arbeitgebern, dass die Branche strukturelle Probleme hat. Dennoch gelingt es uns seit sieben Jahren Rekordergebnisse zu erwirtschaften. Das passt ja wohl überhaupt nicht zusammen“, sagte GPA-Chefverhandler Wolfgang Pischinger laut Aussendung. Zumindest die Inflation müsse den Mitarbeitern abgegolten werden. Darüber hinaus fordert die Gewerkschaft Anpassungen im Rahmenrecht. So soll es einen zusätzlichen persönlichen Freizeittag für gesundheitliche Vorsorgemaßnahmen sowie das Recht auf Stundenaufstockung für Teilzeitbeschäftigte geben, hieß es vergangene Woche von der GPA zur APA.

Die Arbeitgeberseite sieht einen Abschluss über der Inflation dagegen kritisch – einerseits aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, andererseits mit Blick auf die Einigungen in anderen Branchen, hieß es jüngst aus informierten Arbeitgeberkreisen zur APA. Ein offizielles Angebot gibt es von Arbeitgeberseite nicht. Man spreche freilich mit der Gewerkschaft, wolle aber noch kein offizielles Angebot kommunizieren. Die Gewerkschaft sieht das fehlende Angebot als Zeichen mangelnder Wertschätzung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die vierte Verhandlungsrunde geht am heutigen Dienstag über die Bühne.