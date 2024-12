Nachdem die Wirtschaftskammer Wien kürzlich vor einem starken Einbruch beim Wohnungsneubau gewarnt hat, meldete sich am Montag der Einrichtungsfachhandel zu Wort. „Werden keine Wohnungen mehr gebaut, gibt es auch keine Käufer für Einrichtungen. Das wird den Ruin vieler Betriebe bedeuten“, so Hubert Kastinger, WKÖ-Obmann des Einrichtungsfachhandels, in einer Aussendung. Die Branchenvertreter forderten einmal mehr, regulatorische Hürden, etwa bei Kreditvergaben, abzuschaffen.

Kritik an KIM-Verordnung

Insbesondere die sogenannte KIM-Verordnung, also die Kreditinstitute-Immobilienfinanzierungsmaßnahmen-Verordnung, soll ausgesetzt werden. Diese regelt die Kreditvergabestandards bei der Finanzierung von Wohnimmobilien.

Auch die EU-Entwaldungsverordnung, die Ende Dezember 2024 in Kraft treten wird und darauf abzielt, die globale Entwaldung durch den EU-Konsum zu reduzieren, soll „von Grund auf überarbeitet und massiv entschärft“ werden, heißt es in der Aussendung. Um sich mehr Gehör zu verschaffen, verfassten die Branchenvertreter auch einen offenen Brief an die Politik.