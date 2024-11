Dreistellige Millionenbeträge steckte der österreichische Lebensmittelhandel in das Anfang 2025 startende Einwegpfand. Derartige Großinvestitionen könnte sich Alfies nicht leisten, „denn im Vergleich sind wir natürlich ein kleiner Fisch“, sagt Gunther Michl, Mitbegründer des Unternehmens mit Standorten in Wien, Graz und Zürich. Alfies bedient eine Nische – den Onlinesupermarkt. Eine Herausforderung angesichts der vielen stationären Lebensmittelgeschäfte, die es in Österreich gibt. In England, den Niederlanden oder Frankreich ist der Lebensmitteleinkauf online prozentuell zweistellig. Österreich ist davon weit entfernt, „aber auch hier wird es mehr und wir wachsen“, betont Michl.