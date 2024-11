Er ist seit nunmehr gut 20 Jahren Vorstandsmitglied der Steiermärkischen Sparkasse – nächstes Jahr wird der Jurist Georg Bucher neuer Vorstandschef und damit Gerhard Fabisch, der ist wiederum seit 2004 Vorstandschef, nachfolgen, der in den Ruhestand tritt. Das gab der Aufsichtsrat um den Vorsitzenden Friedrich Santner am Dienstag bekannt.

Bucher wurde für die Dauer von drei Jahren bzw. längstens bis zur Hauptversammlung 2028 zum neuen Vorstandsvorsitzenden ernannt.

„Es freut mich sehr, dass der Aufsichtsrat mit Georg Bucher ein erfahrenes Vorstandsmitglied zum Vorstandsvorsitzenden bestellt hat“, betont Friedrich Santner. Bucher sei „eine ausgewiesene Führungspersönlichkeit mit umfangreicher Erfahrung und fundiertem Wissen über die Bankengruppe und ist bereits seit 2004 Vorstandsmitglied der Steiermärkischen Sparkasse“.

Seit 2019 auch für Auslandsgeschäft verantwortlich

Bucher verantwortete unterschiedliche Bereiche, seit 2019 bis dato das Auslandsgeschäft in Südosteuropa, die IT & Organisation sowie den Bereich Treasury. „Ich bin davon überzeugt, dass Georg Bucher mit seinem Know-how, die Steiermärkische Sparkasse auch in Zeiten eines herausfordernden Wirtschaftsumfeldes gemeinsam mit seinem Vorstandsteam erfolgreich führen wird”, so Santner. So orchestrierte Bucher u. a. den Zukauf der Ohridska Banka in Nordmazedonien sowie die nachfolgende Fusion mit der Sparkasse Nordmazedonien (Sparkasse Bank Makedonija) maßgeblich.

Wer Bucher als Vorstandsmitglied nachfolgen wird und wie sich die Ressortaufteilung ab Mitte 2025 verteilen wird, stehe derzeit noch nicht fest, heißt es auf Anfrage. In den nächsten Wochen oder Monaten soll aber ein viertes Vorstandsmitglied bestellt werden.

Der Vorstand der Steiermärkischen Sparkasse setzt sich aus Vorstandschef Gerhard Fabisch, Georg Bucher sowie Oliver Kröpfl (u. a. für Kommerzkunden verantwortlich) und Walburga Seidl (u. a. für Risikoagenden, Finanzen und Recht zuständig).