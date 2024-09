In der Steiermärkischen Sparkasse endet eine Ära: Gerhard Fabisch, seit Juli 2004 überaus erfolgreicher Vorstandsvorsitzender (CEO) des Geldinstituts, geht nach fast 21 Jahren an der Spitze im Frühjahr 2025 in Pension. Eine echte Zäsur für die fast 3.000 Mitarbeiter des Sparkassen-Konzerns.