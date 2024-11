Der ehemals jüngste Unternehmer Österreichs, Moritz Lechner (21), verkauft mit seinem Geschäftspartner Christopher Pollak (28) das Start-up New Fluence an die Internationale Agenturgruppe 1SP Agency um einen Millionenbetrag. Als 14-Jähriger startete Lechner Freebeebox, aus dem im Jahr 2021 New Fluence hervorging. Das Unternehmen automatisiert die Abwicklung von Micro-Influencer-Marketingkampagnen.

Start-up erwirtschaftete hohen Gewinn

Das Start-up erwirtschaftete zuletzt mit 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen knapp siebenstelligen Betriebsgewinn (Ebit). Laut Branchenkreisen soll der Kaufpreis rund 5 Mio. Euro betragen. Zu den Kunden von New Fluence zählen Auftraggeber wie beispielsweise Coca-Cola, Beiersdorf, C&A oder Waterdrop. Lechner und Pollak bleiben auch nach dem Firmenverkauf bei New Fluence an Bord und werden sich um das weitere internationale Wachstum kümmern.

Mit 12 begann Moritz seine Start-up-Karriere

Sein erstes Praktikum absolvierte Moritz Lechner mit 12, mit 13 entschloss er sich, „jetzt mach ich’s einfach.“ Mit 14 gründete er die „Freebiebox“. Die Eltern, darauf legt der HAK-Schüler in einem alten Interview wert, „haben mich unterstützt, aber nicht gepusht.“ Warten, bis er 18 wird, war für ihn keine Option: „Jetzt ist meine Zeit“, sagte er 2019 bei einer Veranstaltung.

Auch Florian Gschwandtner investierte in das Start-up

Rein rechtlich sei es schwierig, gestand er damals ein, aber: „Wenn man wirklich will, kann man alles schaffen.“ Von großen Zukunftsplänen hält er wenig: „Es kommt ja immer anders.“ 2019 beschäftigte er noch fünf Mitarbeiter. Runtastic-Gründer Florian Gschwandtner investierte einst 170.000 Euro in das Start-up.