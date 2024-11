Mutiger Ausblick, wenige Frauen und Zweifel an „Startupmark“

Während das Grazer Start-up Barometer tiefen Einblick in die Gefühlslage der Jungunternehmen gewährt, wachsen in der Szene die Zweifel an einer gemeinsamen Standort-Initiative. Beim Land verteidigt man die „Startupmark“.