Die Montanuniversität Leoben und das Zentrum für angewandte Technologie, kurz ZAT, setzen mit dem neuen Green Startup Center neue Maßstäbe für nachhaltige Gründungsinitiativen in der Steiermark. Am Standort entsteht ein Inkubator für grüne Startups und innovative Spin-offs, sowie Raum für Studierenden-Serviceeinrichtungen. Ab der Fertigstellung werden auf einer Nutzfläche von rund 1500 Quadratmetern flexibel nutzbare Arbeitsflächen geboten. Dafür werden rund sechs Millionen Euro in die Hand genommen.