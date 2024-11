Um mehr als ein Drittel hat die Anzahl jener zugenommen, die sich 2024 in Kärnten einen neuen Strom- oder Gaslieferanten suchten. In den ersten drei Quartalen waren es laut E-Control 9753 Kundinnen und Kunden. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres wählten lediglich 7012 Kärntner einen neuen Lieferanten.

Gesamt betrachtet hält sich die Wechselfreudigkeit aber noch immer in Grenzen: 2,3 Prozent waren es bei Strom, 4,1 Prozent bei Gas. Aber es kommt Bewegung in die Sache. Laut der Marktstatistik der Energieregulierungsbehörde ging die Zahl der Wechselkunden österreichweit nämlich etwas zurück.

Stromkostenbremse endet, Entgelte steigen

„Dabei wäre es gerade jetzt extrem wichtig, seine Strom- oder Gaspreise zu überprüfen und einen Vergleich anzustellen. Wir sehen auf der einen Seite derzeit sehr attraktive Neukundenangebote, auf der anderen Seite läuft mit Jahresende die Stromkostenbremse aus. Das bedeutet, dass viele Konsumenten dann wieder mehr für ihren Strom bezahlen müssen“, gibt Wolfgang Urbantschitsch, Vorstand der E-Control, zu denken. Sprich: Wer einen Stromtarif mit über 10 Cent pro Kilowattstunde hat, werde ab Jänner mit Mehrkosten konfrontiert, da der subventionierte Teil dann wegfällt. In jedem Fall teurer wird es 2025 durch die Anhebung der Netzentgelte.

Wo am häufigsten gewechselt wird

Bislang am häufigsten wechselten sowohl ihren Strom- als auch ihren Gaslieferanten die Niederösterreicher mit 5,7 Prozent (50.644 Kunden) bei Strom und bei Gas mit 6,8 Prozent (18.346 Kunden). Am zweithäufigsten wechselten die Oberösterreicher:innen ihren Strom- und Gaslieferanten (4,2 Prozent bzw. 6,1 Prozent). Bei Gas an dritter Stelle liegt die Steiermark mit 4,7 Prozent.

Der letzte Winter stand noch im Zeichen der Krise und der hohen Energiepreise. „Heuer haben sich die Energiemärkte beruhigt. Wie kalt der Winter werden wird, lässt sich natürlich im Vorhinein nicht beurteilen“, so Urbantschitsch, der trotzdem zu Energieeffizienz und Energiesparen rät. Beim Vergleich der Preise gelte: der Tarifkalkulator der E-Control helfe dabei, sich einen Überblick über mögliche Angebote zu verschaffen.