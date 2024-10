„Der Arbeitskräftemangel wird in bestimmten Monaten des Jahres für Tourismusunternehmen das bestimmende Problem bleiben. In den Wintermonaten arbeiten deutlich mehr Menschen im Tourismus als im April“, betont der AMS-Landesgeschäftsführer Karl-Heinz Snobe. Österreich habe bei ausländischen Saisonkräften an Attraktivität eingebüßt, weshalb man für die heimischen Unternehmenskunden aus der Saisonwirtschaft neue Märkte in der EU erschließen wolle, um ihnen zu helfen.