Bergpanorama im goldenen Herbstlicht, angenehme Temperaturen und buntes Laub ziehen derzeit noch viele Einheimische und Touristen auf die Kärntner Berge. Die bevorstehenden Herbstferien tragen ebenfalls dazu bei. Laut einer Befragung der Österreichischen Hoteliervereinigung planen rund 29 Prozent der Österreicher zu verreisen, wobei 58 Prozent im Inland bleiben wollen.

„An Spitzentagen verzeichnen wir sogar im Herbst pro Tag 1000 Personen“, sagt Hansjörg Pflauder, Geschäftsführer und Vorstand der Bad Kleinkirchheimer Bergbahnen. Die Biosphärenparkbahn Brunnach ist zwar bereits aufgrund eines Seiltausches geschlossen. Die Kaiserburgbahn ist hingegen noch während der gesamten Herbstferien bis 3. November in Betrieb. Einige der Hütten sind derzeit geschlossen. Doch Pflauder betont: „Eine Versorgung ist grundsätzlich sichergestellt.“ Allerdings empfiehlt sich, wie bei allen Ausflügen in die Berge, das Wetter und die Prognosen im Blick zu behalten. Denn: „Wenn es zu gefährlich ist, sperren wir zu oder gar nicht auf.“

Auf das Saisonfinale steuern die Petzen Bergbahnen zu. Die Kabinenbahn sowie die MTB Zone Bikepark Petzen sind bis Donnerstag, 31. Oktober, geöffnet. Einige Trails sind geschlossen. Kanzelbahn und Gipfelbahn auf der Gerlitzen waren zwar vorübergehend wegen Revisionsarbeiten geschlossen, doch sie öffnen eigens für die Herbstferien von 26. Oktober bis 3. November.

Die herbstliche Großglockner Hochalpenstraße © grossglockner.at/Stabentheiner

Wetterabhängig

Vom Wetter macht die Großglockner Hochalpenstraßen AG den Betrieb der Panoramastraßen, die sie bewirtschaftet, abhängig. Wenn es keinen neuerlichen, vorzeitigen Wintereinbruch gibt, soll die Großglockner Hochalpenstraße bis 3. November und die Nockalmstraße bis 30. Oktober geöffnet bleiben. Allerdings müssen Besucher damit rechnen, dass sich einige privat geführte Gastronomiebetriebe bereits in die Winterpause verabschiedet haben.

„Nahezu alle namhaften und wichtigen Ausflugsziele haben in den Herbstferien geöffnet“, streicht Thomas Heber von der Kärnten Card hervor. Das Angebot reiche von den Bergbahnen über Trampolinhallen, Pyramidenkogel bis hin zu Reptilienzoo Happ und Affenberg. Viele Ausflugsziele seien weitgehend wetterunabhängig. Bei jenen, die es nicht sind, empfiehlt er vor der Anfahrt einen Blick auf die jeweilige Homepage, denn wetterbedingte Schließungen seien im Herbst nicht auszuschließen. Minimundus, die kleine Welt am Wörthersee, ist zwar kein Kooperationspartner der Kärnten Card, hält ebenfalls in den Herbstferien noch offen.

Josef Petritsch © WKK

„Positive Buchungslage“

Laut Österreichischer Hoteliervereinigung ist Österreich auf einem guten Weg zu einer Ganzjahresdestination. Jedes zweite Hotel hält mittlerweile länger offen als noch vor wenigen Jahren - vor allem im Herbst. Seit Jahren unternimmt auch Kärnten große Anstrengungen für eine Saisonverlängerung. „Wir verzeichnen eine positive Buchungslage im Herbst“, betont Kärnten Werbung-Chef Klaus Ehrenbrandtner. Zu dieser Jahreszeit könne Kärnten mit Wandern, Wellness und Kulinarik punkten. Vor allem Familien würden die Herbstferien nutzen. Für Berufstätige ohne Kinder würden dieses Jahr die Feiertage nicht ganz so attraktiv wie in anderen Jahren fallen.

„Die Betriebe, die offen haben, sind zufrieden“, betont Josef Petritsch, Spartenobmann Freizeit und Tourismuswirtschaft in der Wirtschaftskammer. Die Buchungslage werde von „Jahr zu Jahr besser, aber wir sind noch in einem Aufholprozess“. Kritisch sieht Petritsch, dass nicht alle Kärntner Ausflugsziele durchgehend von Ostern bis Ende Oktober geöffnet haben. Denn dies sei für die Hotellerie schwierig, wenn die Gäste gerade in der Lücke zwischen Schulstart und Herbstferien weniger Angebot vorfinden.