Zwei Tage in Folge bleiben die meisten Geschäfte in Österreich geschlossen – der Nationalfeiertag fällt heuer auf einen Samstag. Für all jene, die keine Zeit hatten einzukaufen, könnte das ein Problem werden. Es ist also nützlich zu wissen, wo man dennoch dringend Benötigtes besorgen kann. Ein Überblick über die Möglichkeiten in der Steiermark, in Kärnten und in Osttirol.

Steiermark:

Spar-Supermarkt am Bahnhof in Graz 9:00 - 21:00 Uhr



Spar-Supermarkt am Bahnhof in Leoben 6:00 - 21:00 Uhr

Kärnten:

Billa Markt am Klagenfurter Hauptbahnhof 6:00 - 21:00 Uhr

Osttirol:

MPREIS Tankstellenshop Matrei 06:00 – 20:00 Uhr

MPREIS Lienz am Bahnhofsplatz 06:50 – 18:00 Uhr

Tankstellen haben auch am Nationalfeiertag größtenteils zu den gewohnten Feiertagsöffnungszeiten offen. Die nächste Tankstelle in Ihrer Nähe finden Sie u. a. über den Tankstellenfinder des ÖAMTC. Die Stationen haben genauso lange offen wie an anderen Feiertagen – wie lange das ist, lässt sich etwa über den Spritpreisrechner der E-Control herausfinden.

Die Öffnungszeiten und Notdienste von Apotheken lassen sich über apo24.at herausfinden.