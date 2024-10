Die Schnellladung von E-Autos hat erhebliche Nachteile. Nicht nur wegen der Wärmeentwicklung in den Kabeln und den Steckern. Auch die Lebensdauer der Batterie wird durch schnelles Laden stark beeinträchtigt, sagt Smatrics-Geschäftsführer Hauke Hinrichs. Das gilt vor allem für ältere Batterien, die vor 2020 produziert wurden. Trotz erheblicher Fortschritte bei der Technologie verlieren auch moderne Batterien stark an Lebensdauer bei Schnellladung. Größere Batteriekapazitäten ermöglichen zwar längere Reichweiten. Der Ladevorgang dauert dann aber jedenfalls länger als das Tanken.

Hauke Hinrichs © APA / Smatrics

Die Lebensdauer von Batterien wird zugleich durch viele Faktoren beeinflusst: den Ladevorgang, die Fahrweise, die Temperatur, das Parkverhalten. Wenn Batterien erschöpft sind, kommt das Recycling als weitere Herausforderung. Der Großteil der Lithium-Ionen-Batterien wird derzeit in China hergestellt. Europa müsse hier noch aufholen, betont Marcus Jahn vom Austrian Institute of Technology. „Wir müssen bei der Umweltverträglichkeit ansetzen, ohne giftige Lösungen zu arbeiten und Batterien so zu gestalten, dass die Batterien zum Recycling besser auseinander genommen werden können“, so Jahn. Entwicklungen in der Batterietechnologie dauern allerdings zehn bis 19 Jahre bis zur Marktreife.