Die Skepsis der Autokäufer gegenüber Elektrofahrzeugen drückt die Verkaufszahlen in Deutschland. In den ersten neun Monaten des Jahres wurden 2,12 Millionen Fahrzeuge neu zugelassen, das ist ein Prozent weniger als im schwachen Vorjahr, wie das Kraftfahrt-Bundesamt am Freitag mitteilte. Im September gingen die Zulassungen um sieben Prozent auf 208.800 zurück. Dabei wurden von Jänner bis September 409.400 Elektrofahrzeuge neu zugelassen, 20 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

Absatzerwartungen gesenkt

Das Plus von fünf Prozent im September rührt nur daher, dass im Vorjahr die Förderung von Firmenwagen mit Elektroantrieb abrupt gestoppt worden war. Der Automobilverband VDA senkte daher am Freitag seine Erwartungen für den Elektroauto-Absatz. Im laufenden Jahr würden voraussichtlich 551.000 batterieelektrische Autos und Plug-in-Hybride verkauft, 21 Prozent weniger als 2023. Bisher hatte der VDA bereits mit einem Minus von 17 Prozent gerechnet. Dafür sind vor allem die reinen Elektrofahrzeuge verantwortlich: Für sie rechnet der VDA mit einem Absatzrückgang um 29 Prozent. Branchenexperte Constantin Gall von EY erwartet sogar für das gesamte Elektroauto-Segment einen Absatzrückgang um 30 Prozent – das wären 150.000 E-Fahrzeuge weniger als 2023.

Herber Rückschlag

Einen Rückgang könne sich die Branche aber eigentlich nicht leisten, denn dann würden wegen der 2025 verschärften neuen CO 2 -Grenzwerte der EU Milliardenstrafen fällig, sagte EY-Managing Partner Gall. Er rechne daher mit Preissenkungen in den nächsten Monaten: „Viele Hersteller werden versuchen, über Rabatte den Absatz anzukurbeln, um Strafen und Imageschäden zu verhindern.“ Der Importeursverband VDIK sprach von einem „herben Rückschlag bei der Antriebswende“. Die EU müsse die Flottengrenzwerte vorzeitig überprüfen.

Der gesamte deutsche Pkw-Markt werde in diesem Jahr um ein Fünftel unter dem Wert von 2019 liegen, schätzt EY-Experte Gall. Damit würden 800.000 Fahrzeuge weniger verkauft als vor fünf Jahren. Die Kunden zögen zurzeit Verbrenner vor oder vertagten den Autokauf ganz.

Mit Export zum Teil wettgemacht

Die deutschen Hersteller können den schwachen Absatz im Inland zum Teil mit dem Export wettmachen. Die deutsche Pkw-Produktion liegt nach neun Monaten laut VDA mit 3,1 Millionen Fahrzeugen nur ein Prozent unter Vorjahr, im September stieg sie sogar um neun Prozent. Mut machen den Autobauern die anziehenden Bestellungen aus Deutschland. Im September kamen aus dem Inland 19 Prozent mehr Neuaufträge als ein Jahr zuvor herein, insgesamt sank die Zahl aber um vier Prozent.

Von den großen deutschen Herstellern konnte im September nur der BMW-Konzern einen kleinen Absatzzuwachs verzeichnen - die Marke BMW legte um 0,7 Prozent zu, Mini sogar 16 Prozent. Dagegen verkauften die Marken Volkswagen (minus 7,4 Prozent), Mercedes-Benz (minus 13,0), Audi (minus 16,6) und Opel (minus 20,5 Prozent) deutlich weniger.