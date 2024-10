Die Anlage sei „nicht nur ein Durchbruch in technischer Hinsicht, sondern auch ein wichtiger Schritt hin zu einer nachhaltigeren und stärker auf Recycling ausgerichteten Wirtschaft“, betonen Manfred Baumgartner und David Niederl. Die Geschäftsführer des Anlagenbauers BDI-BioEnergy International mit Sitz in Raaba konnten einen Großauftrag vermelden, den sie selbst als „Meilenstein-Projekt“ bezeichnen. Konkret wird das Unternehmen „Greenertis“ mit einer sogenannten „SynCycle-Anlage“ beliefert, die im spanischen Tarragona errichtet wird.

Mit SynCycle-Anlagen können Kunststoffabfälle, die ansonsten in Verbrennungsanlagen oder auf Deponien entsorgt würden, zu wertvollen Zwischenprodukten für die chemische Industrie verarbeitet werden, wird betont. Dabei werden Polyolefine aus Abfallströmen isoliert und in Pyrolyseöl umgewandelt – damit können dann neue Kunststoffe hergestellt werden. Es handelt sich um die erste industrielle Referenzanlage für diese Technologie. .

„Position als Vorreiter weiter stärken“

Die Anlage in Tarragona soll „als Vorbild für zukünftige chemische Recyclingprojekte dienen und unterstreicht die Bedeutung von Innovation und Zusammenarbeit in dieser Branche“, wird betont. Dafür arbeiten die Spezialisten von BDI-BioEnergy und „Greenertis“ eng zusammen. Die Anlage soll ab dem dritten Quartal 2025 durch die Wiederverwendung von 50.000 Tonnen komplexer Plastikabfälle jährlich 36.000 Tonnen „Circular-Oil“ produzieren, so Josep Maria Calderó, CEO von „Greenertis“. Anlagen wie in Tarragona sollen im Laufe der nächsten Jahre auch an diversen anderen Standorten in Europa entstehen. Bei BDI ist man davon überzeugt, dass man mit dem Projekt die „Position als Vorreiter in der Bioenergie- und Recyclingindustrie weiter stärkt“.