Namhafte Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Wirtschaft betonten in Klagenfurt/Celovec die Bedeutung offener Grenzen für die Entwicklung von Grenzregionen, speziell im Alpen-Adria-Raum. Sie trafen sich bei der mehrtägigen Konferenz „Gemeinsam-skupno“, die der Verein Hermagoras/Mohorjeva zum 7. Mal veranstaltete.

Kritische Worte fand unter anderem Migrationsforscher Bernhard Perchinig vom International Centre for Migration Policy Development: „Mehrsprachigkeit ist in Kärnten kaum sichtbar und wenn, dann nur am Ortsanfang und -ende. Dabei sollte sie in das Leitbild geschrieben werden.“ Seine Vorrednerin Sonja Novak Lukanovič vom Slowenischen Institut für ethnische Studien betonte die wirtschaftliche Bedeutung von Sprachkenntnissen: „Unsere Forschungen zeigen, dass Englisch für den Markteintritt reicht, aber um sich erfolgreich zu etablieren und behaupten zu können, braucht es die lokalen Sprachen.“ Den für die Studie befragten Führungskräften internationaler Firmen aus der Alpen-Adria-Region seien beim Einstellungsgespräch die sprachlichen Fähigkeiten wichtiger als die Arbeitserfahrung.

Kontrolle der Binnengrenzen: „Keine Lösung“

Ein zentrales Diskussionsthema war die anhaltende Verlängerung der Grenzkontrollen zu Slowenien. In der Abschlusserklärung wurde dazu festgehalten, dass diese sowohl die wirtschaftlichen Verflechtungen als auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt gefährden würden. „Täglich überqueren viele Pendler, die auf den freien Grenzverkehr angewiesen sind, die slowenisch-österreichische Grenze“, sagt Hermagoras-Direktor Karl Hren. Bei mehr als 13.000 Grenzpendlern hätten die aktuellen Kontrollen vor allem symbolischen Charakter. „Ein wirksamer Schutz vor illegaler Zuwanderung erfordert keine nationalstaatlichen Alleingänge an den einzelnen Schengen-Binnengrenzen, sondern eine EU-weit akkordierte, verstärkte und konsequente Überwachung an den Außengrenzen des Schengenraums“, wird in der Erklärung vorgeschlagen.

Keine Alleingänge empfiehlt Migrationsexperte Perchinig auch beim Anwerben von Fachkräften: „Kärnten ist nicht allein in dem Versuch, sich attraktiv zu positionieren. Und das Abwerben von den Nachbarn ergibt wenig Sinn, wenn auch dort der demografische Wandel die Zahl der Erwerbstätigen sinken lässt.“ Ein neuer Zugang wäre, gemeinsam den Alpen-Adria-Raum als Arbeits- und Lebensraum zu etablieren und mehr grenzüberschreitende Kooperationen zu suchen.