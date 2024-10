Die hohen Energiepreise haben die Nachfrage nach Kachelöfen kräftig angeheizt. Bis zu neun Monate Wartezeit mussten Kunden in Kauf nehmen. Mit dem Sinken der Energiekosten ist der Ansturm abgeflaut. „Jetzt hat sich die Wartezeit wieder auf Normalniveau eingependelt“, berichtet Thomas Schiffert, Geschäftsführer des Österreichischen Kachelofenverbandes. In 13 Prozent der österreichischen Haushalte gibt es einen Kachelofen. Im ländlichen Raum ist die Quote zwar höher, aber auch im städtischen Umfeld gibt es etliche Kachelöfen. Der Standort sei weniger relevant als die Eigentumsverhältnisse. Laut Schiffert leisten sich deutlich weniger Mieter als Haus- oder Wohnungseigentümer diese Anschaffung.

Aktuell werden die Kosten für einen Kachelofen mit 17.000 bis 20.000 Euro beziffert. Pro Jahr kommen rund 10.000 neue Öfen dazu. Aufgrund des hohen Anteils von heimischen Baustoffen bleibt, wie der Verbands-Geschäftsführer betont, ein hoher Wertschöpfungsanteil im Land.

Kachelofen mit Handwerkerbonus

Positive Effekte erwartet sich der Kachelofenverband vom Handwerkerbonus. „Es ist etwas träge, bis das bei der Bevölkerung ankommt. Dabei wäre das gerade heuer mit einem Bonus bis zu 2000 Euro sehr attraktiv“, sagt Schiffert. Denn die reine Arbeitsleistung belaufe sich bei einem Kachelofen auf 30 bis 50 Prozent der Gesamtkosten.