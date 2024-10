Brigitte Ederer hat den Vorsitz des Aufsichtsrates der ÖBB-Holding übernommen. Das wurde am 3. Oktober in einer außerordentlichen Aufsichtsratssitzung beschlossen. Sie folgt damit auf Andrea Reithmayer, die ihr Mandat am vergangenen Sonntag niedergelegt hat.

Ederer war bereits zwischen 2014 und 2018 Vorsitzende des Aufsichtsrats der ÖBB, seit 2020 ist sie einfaches Mitglied. Als neues Mitglied im Aufsichtsrat hat das Klimaschutzministerium Sektionschefin Cornelia Breuß bestellt.

Die 68-jährige Wienerin startete ihre Karriere nach dem Studium der Volkswirtschaft bei der Arbeiterkammer Wien. Danach hatte sie wesentliche politische Ämter für die SPÖ inne, war auch Europa-Staatssekretärin. 2000 wechselte sie in den Vorstand von Siemens Österreich, deren Generaldirektorin sie zwischen 2006 und 2014 war. 2010 wurde sie in den Konzernvorstand der Siemens AG berufen, den sie 2013 verließ.