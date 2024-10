Gute Nachrichten gibt es für Geschädigte im langjährigen Volkswagen-Abgasskandal. Für 10.000 Fahrzeugbesitzer, die sich der Sammelklage des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) angeschlossen haben, gibt es nun eine Entschädigung.

23 Millionen Euro konnte der VKI erstreiten, wie der Verein am Mittwoch in einer Aussendung mitteilte. Die Sammelklagen liefen bereits seit 2018 und gehen auf die Vorwürfe gegen VW, manipulierte Motorsteuerungssoftware bei Dieselfahrzeugen eingebaut zu haben, aus dem Jahr 2015 zurück.

Je nach Kaufpreis entschädigt

Im Schnitt stehen jedem Betroffenen somit 2300 Euro zu, der tatsächlich ausgezahlte Betrag richtet sich jedoch nach dem Kaufpreis des Autos, hieß es am Mittwoch in einem Beitrag der „Zeit im Bild“ des ORF. Es handelt sich laut VKI, der auch die Abwicklung übernehmen wird, um eine außergerichtliche Einigung. Die betroffenen Teilnehmer werden direkt vom Verein über das individuelle Ergebnis informiert. Die Sammelklagen wurden in 16 Verfahren an allen Landesgerichten Österreichs geführt.

„Es freut uns ungemein, dass für die seit 2018 anhängigen Sammelklagen zur EA 189-Thematik Lösungen erzielt werden konnten und diese Verfahren nun positiv abgeschlossen sind“, kommentiert Stefan Schreiner als zuständiger Abteilungsleiter im VKI die erzielte Vereinbarung. Die Dieselgate-Affäre ist damit gerichtlich noch lange nicht abgeschlossen. Das Verfahren gegen den Ex-VW-Chef Martin Winterkorn soll 2025 fortgesetzt werden.

Weitere Sammelklagen laufen

Auf weitere laufende Verfahren verweist der Verein „Cobin claims“. Noch dieses Jahr würden mit der Aktion „diesel-klage.at“ für 6700 Teilnehmer Sammelklagen in Ried, Wels, Klagenfurt und Innsbruck verhandelt. Das Landesgericht (LG) Steyr habe in einer kürzlich gefällten Entscheidung festgeschrieben, dass Betroffenen des Abgasskandals zehn Prozent Schadenersatz plus Zinsen seit 2018 zustehen.