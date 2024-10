„Aufgrund der schwachen Konjunktur und Marktentwicklung sowie des hohen Preisdrucks, haben wir entschieden, die Produktion an unserem Standort in Neudörfl neu auszurichten“, erklärt Gernot Schöbitz, Geschäftsführer von Fundermax. „Wir bedauern sehr, dass von diesem Schritt bis zu 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen sind.“ Die Belegschaft wurde heute informiert. „Wir stehen in engem Austausch mit unserem Betriebsrat und werden versuchen, betroffenen Mitarbeitenden gleichwertige Positionen in anderen Konzernunternehmen bzw. -standorten anzubieten sowie einen entsprechenden Sozialplan ausarbeiten“, so Schöbitz weiter.

St. Veit und Wiener Neudorf nicht betroffen

Seit über 50 Jahren produziert Fundermax am Standort Neudörfl Rohspanplatten. Der Betrieb ist mit rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein wichtiger Arbeitgeber in der Region. „Mit diesem Schritt wollen wir die weitere Produktion in Neudörfl mit rund 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie unser Werk in St. Veit an der Glan und die Produktion in Wiener Neudorf zukunftsfähig absichern“, erklärt Schöbitz. Arbeitsplätze an den Standorten St. Veit und Wiener Neudorf sind von der Veränderung „aus heutiger Sicht nicht betroffen“, wird betont.