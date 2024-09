Die Versicherungsbranche rechnet mit massiven Schadenssummen nach den jüngsten Unwettern in Österreich. Laut Versicherungsverband (VVO) werden Schäden im Wert von bis zu 600 bis 700 Millionen Euro erwartet. Im Extremfall könnte sogar die Milliardengrenze durchbrochen werden, teilte der Verband am Freitag mit. Man sei nun vor allem um eine „rasche und unbürokratische Schadensabwicklung“ bemüht.

Zahlen von einzelnen Versicherern der Branche haben das große Ausmaß der Schäden bereits vermuten lassen. Vor einigen Tagen kündigte die Wiener Städtische an, für sich alleine ein Schadensvolumen von bis zu 100 Mio. Euro zu erwarten. Auch die Niederösterreichische Versicherung rechnet mit Rekordschäden von 80 bis 100 Mio. Euro. Niederösterreich hat in Österreich am stärksten unter den Unwettern gelitten.

Natrukatastrophenrisiko in Feuerversicherung

Schäden aus Naturkatastrophen sind in den letzten Jahren stark gestiegen, dieser Trend wird sich wohl fortsetzen. In den letzten Jahren verzeichneten die österreichischen Versicherungen durchschnittlich Schadenhöhen von über 1 Milliarde Euro. Um in Zukunft der österreichischen Bevölkerung eine Vollwertdeckung gegen Naturgefahren anbieten zu können, bedarf es laut Versicherungswirtschaft dringend politischer Schritte, um die rechtlichen Rahmenbedingungen zu schaffen. Die österreichische Versicherungswirtschaft schlägt vor, die Naturkatastrophenrisiken untrennbar mit der Feuerversicherung zu koppeln (Belgisches Modell). Diese Versicherungslösung – auf freiwilliger Basis – schaffe Rechtsanspruch auf Ersatzleistung. Durch die Erweiterung der Solidargemeinschaft wäre es der Versicherungswirtschaft möglich, die nötigen höheren Deckungen anzubieten, bei gleichzeitig sozial verträglichen Prämien.