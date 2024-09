Der Winzer Markus Faulhammer aus Deutsch Schützen trennt sich von seinem Weingut Schützenhof, das er in den vergangenen Jahren gemeinsam mit seiner Familie zu einem der besten des Burgenlands aufgebaut hat, wie er sagt, weil er sich „in den letzten 25 Jahren als Weinbauer voll ausgelebt hat“, nun Zeit für etwas Neues sei. Hier geht es zur Versteigerung. Hier geht es zur Versteigerung.

Die biologisch bewirtschafteten Weingärten in verschiedenen Top-Lagen umfassen vorwiegend die autochthonen Sorten Blaufränkisch und Rotburger, sowie Merlot und Pinot Noir. Eine Freifläche für Neupflanzungen ist ebenfalls vorhanden, eine kleine Reihe an Apfelbäumen kann beispielsweise zur Cider-Produktion dienen. Das Weingut ist voll produktionsfähig, die Rebflächen werden bewirtschaftet, derzeit findet gerade die Lese statt. „Die Ernte 2024 wird von uns eingebracht und kann vom neuen Eigentümer bereits nach seinen Vorstellungen weiterverarbeitet werden“, sagt Faulhammer. Die Produktionskapazität liegt bei Vollauslastung zwischen 100.000 und 150.000 Flaschen jährlich. Wer die Immobilie ersteigert hat zudem die Möglichkeit, das gesamte Inventar zum Verkehrswert abzulösen - muss das aber nicht tun. Die Immobilie lässt sich auch anders nutzen.

Zur Immobilie gehört der 2004 erbaute Weinkeller mit Produktions- und Lagerhalle, der zugleich Verkostungs- und Veranstaltungsräumlichkeiten bietet. Der offen gestaltete Stahlbetonbau wurde mit dem Burgenländischen Architekturpreis ausgezeichnet. Weiters umfasst die Liegenschaft ein Wohnhaus im burgenländischen Stil, ein Gästehaus mit Bauernstube, eine Maschinenhalle sowie einen rund 70 Jahre alten historischen Weinkeller, wo auch noch einige Schätze lagern. „Dieser diente sogar als Drehort für die Verfilmung des Erfolgskrimis Uhudler-Verschwörung von Thomas Stipsits“, sagt der Noch-Eigentümer.

„Der neue Eigentümer kann also aus dem Vollen schöpfen – ob klassischer Weinbau oder Seminarhotel, Event-Location oder gänzlich zur Privatnutzung“, ergänzt Faulhammer, der das Weingut gemeinsam mit seiner Frau Kristina selbst immer wieder mit Konzerten oder „Tafeln im Weingarten“ bespielt hat.

Die Versteigerung wird vom österreichischen Auktionshaus Aurena durchgeführt. Die Zuschläge erfolgen am 16. Oktober 2024 ab 9 Uhr, Gebote können bereits abgegeben werden. Die Besichtigung des Weinguts ist am 30. September sowie am 10. Oktober 2024 möglich.