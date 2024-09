Immer wieder strengen in Österreich Verbraucherschützer Verfahren gegen Energieversorger an, zuletzt wurde entschieden, dass Verbund-Kunden aufgrund einer ungerechtfertigten Preiserhöhung im Schnitt 90 Euro zurückbekommen. Auch die Kelag und die AK Kärnten befinden sich formal in einem Rechtsstreit. Wenngleich es sich bei näherer Betrachtung um ein gemeinsames Musterverfahren handelt.