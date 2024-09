Seit Monaten sind die Verhandlungen am Laufen, jetzt wird es ernst, wie aus englischen Automobilkreisen zu hören ist: Forseven, eine neue Elektroautomarke mit englischen Wurzeln, F1-Glamour und Geldgebern aus Abu Dhabi drängt nach Europa und zu Magna in Graz. In internationalen Medien heißt es: Forseven wird noch in diesem Herbst über die Pläne offiziell informieren. Magna gibt dazu keinen Kommentar ab.