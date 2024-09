„Wir sind um den Faktor zehn genauer als die besten mechanischen Uhrwerke“, sagte Michael Hirschler einmal im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. Der Geschäftsführer des hochspezialisierten Unternehmens Piezocryst Advanced Sensorics, spezialisiert auf die Herstellung von Präzisionsmessgeräten und -systemen, wurde 2001 als 100-prozentige Tochter der Grazer AVL gegründet. Am Donnerstag gab der Grazer Antriebssystemspezialist bekannt, dass Piezocryst an die börsennotierte britische Spectris PLC verkauft wird. Organisatorisch wird das Unternehmen bei der Spectris-Tochter Hottinger Brüel & Kjær (HBK) angesiedelt, ein jahrzehntelanger Partner von AVL.

Piezocryst bleibt in Graz – am Gelände der AVL – bestehen, auch die 175 Beschäftigten bleiben an Bord, wie AVL-Konzernsprecher Markus Tomaschitz betont.

Der Verkauf, der über rund 1,5 Jahre vorbereitet und strategisch ausgelotet wurde, soll dazu beitragen, dass Piezocryst das volle Potenzial „noch besser ausschöpfen“ kann. Es wird auch weiterhin eine enge Partnerschaft zwischen den Unternehmen geben.

Spectris gab in einer Börsenmitteilung auch das Transaktionsvolumen bekannt: In Summe lässt man sich die Übernahme umgerechnet 133,5 Millionen Euro kosten. Piezocryst Advanced Sensorics hat im Vorjahr 29,58 Millionen Euro umgesetzt und ein Ergebnis (EGT) von 8,99 Millionen Euro erzielt.

„Weiterhin strategische Partnerschaft“

„Wir sind überzeugt, in HBK den idealen Partner gefunden zu haben, damit Piezocryst sich innovativ weiterentwickeln und in neue Märkte vordringen kann“, betont AVL-Lenker Helmut List „Gleichzeitig sichern wir durch unsere strategische Partnerschaft Innovationsmöglichkeiten und Zugang zu den bestehenden Lösungen für unsere Kunden ab.“ Durch diese enge Zusammenarbeit baue AVL insbesondere „die Stärkefelder im Prüfstandsgeschäft aus und eröffnet gleichzeitig neue Wachstumschancen in verschiedenen Geschäftsfeldern“.

Andrew Heath, Chief Executive of Spectris, unterstreicht: „„Piezocryst ist ein etabliertes Unternehmen, das für seine herausragende Qualität bekannt ist und von uns seit Langem geschätzt wird. Seine einzigartige Technologie wird unser Portfolio erweitern und unsere Position im Markt für Hochtemperatur- und Hochpräzisionssensoren weiter ausbauen.“