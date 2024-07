Das österreichische COMET-Programm fördert ein neues Kompetenzzentrum: In „Battery4Life“ will ein Konsortium unter der Federführung der Technischen Universität Graz Batterien insbesondere für die Fahrzeugmobilität sicherer, langlebiger und nachhaltiger machen. Die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft FFG, die Länder Steiermark und Oberösterreich sowie Firmen investieren dafür in den kommenden vier Jahren knapp 19 Millionen Euro, wie die TU Graz am Dienstag informierte.