Montag, Apfeltag. Und wie immer, wenn Apple neue iPhones präsentiert, ist im Vorfeld eigentlich schon recht genau bekannt, welche Höhepunkte Anfang nächster Woche folgen. Was also wissen wir? Die Pro-Varianten des iPhone 16 sollen im Vergleich zum Vorgänger größer werden, die Bildschirme wachsen von 6,1 und 6,7 auf 6,3 und 6,9 Zoll. Damit das Ganze nicht klobig wird, reduzierte Apple dem Vernehmen nach die Displayränder. Die „Aktionstaste“ („Action Button“), den Apple dem Premium-Gerät iPhone 15 Pro zugestand, soll beim neuen iPhone auch in den Basis-Varianten verbaut werden. Außerdem, so die Spekulationen, könnten gewisse iPhone-16-Modelle eine dezidierte Kamerataste auf der Seite bekommen.

Dass wiederum in einschlägigen Foren außergewöhnlich viel über einen möglichen neuen Knopf geschrieben wird, lässt bereits erahnen, dass die tatsächlich spektakulären Neuerungen heuer rar gesät sein werden. Daran werden wohl auch ein neues Ultraweitwinkelobjektiv für die Pro-Modelle und ein neuer A18-Chip – mehr Leistung für mehr KI– nichts ändern.

Huawei sieht „disruptives“ Produkt

Dennoch: Wie bei jeder Apple-Veranstaltung ist auch diesmal die Aufmerksamkeit auf die Branche besonders groß. Davon will auch ein Konkurrent profitieren. Nur einen Tag nach Apple, am 10. September, will nämlich Huawei ein neues Premium-Smartphone präsentieren. Von einem „führenden, disruptiven“ Produkt spricht Huawei-Chef Richard Yu. Technologisch könnte die Vorstellung des chinesischen Smartphone-Bauers tatsächlich spannend werden. Es mehren sich nämlich die Vermutungen, dass Huawei ein doppelt faltbares Gerät auf den Markt bringen könnte. Was freilich eine Premiere wäre. Zwar gab es bereits andere Unternehmen, die sich an derlei Smartphones versuchten, etwa TCL. Über den Prototypen-Status schaffte es aber noch kein Gerät.

Apple und Huawei: Match in China

Dass Huawei an der Technologie feilt, ist längst kein Geheimnis mehr. Gerüchte gibt es seit Jahren. Mittlerweile scheint es ja sogar eher Strategie des Herstellers zu sein, Erwartungen mit Leaks zu schüren. So wurde Richard Yu in jüngerer Vergangenheit mehrmals in der Öffentlichkeit fotografiert, als er ein doppelt gefaltetes Smartphone verwendete. Vermutet wird, dass Huawei auf ein Zehn-Zoll-Display setzt und in der Bewerbung von einem „Tri-Fold-Smartphone“ spricht. Je nach Falt-Variante könnte das Gerät dann auch als 6,7- oder 8-Zoll-Smartphone verwendet werden.

Apple und Huawei duellieren sich mittlerweile hauptsächlich an der Spitze des chinesischen Smartphone-Markts, nachdem Huawei-Smartphones in Folge von US-Sanktionen in den USA und Europa aktuell kaum verkauft werden. In China schaffte es Apple 2023 erstmals an die Smartphone-Spitze, heuer aber brach die Nachfrage zu Jahresbeginn ein und Huawei preschte wieder nach vorne.