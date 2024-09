MW ruft Elektroautos des Typs Mini Cooper SE wegen möglicher Batterie-Probleme zurück, die zu Überhitzung und Feuer führen können. Weltweit könnten mehr als 140.000 Fahrzeuge betroffen sein, sagte ein Unternehmenssprecher am Montag. Ein Fahrzeugbrand könne auch im geparkten Zustand nicht ausgeschlossen werden. Die Fahrzeug-Software habe eine Diagnosefunktion, die eine Fehlfunktion der Batterie erkenne und den Fahrer warne.

Fahrzeughalterinnen und -halter werden wegen des Rückrufs vom Hersteller angeschrieben beziehungsweise bekommen eine Nachricht in ihr Fahrzeug geschickt. Sie sollten dann umgehend ihren Mini-Service-Partner aufsuchen. Statt einer physischen Reparatur setzt BMW auf ein Software-Update.

Zwei Fahrzeuge in Flammen

Der Hersteller appelliert an alle Autobesitzerinnen und -besitzer, den Rückruf ernst zu nehmen. Bislang sind bereits zwei Fahrzeuge, eines in den USA und eines in Deutschland, wegen der beschriebenen Mängel in Flammen aufgegangen.