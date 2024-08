Der neue Kärntner Skipass für den Winter 2024/25 kommt und heißt heuer wirklich wieder so. Der „Topskipass“ gehört der Vergangenheit an: „Unsere Käufer haben immer vom Kärntner Skipass gesprochen und er hat ab sofort seinen ursprünglichen Namen wieder“, sagt der Kärntner Seilbahnen-Sprecher Manuel Kapeller-Hopfgartner. Neu ist damit auch der Online-Auftritt (www.kaerntner-skipass.com) samt Webshop, über den ab 9. September bis 1. November ein „Online-Super-Vorverkauf“ gemacht wird. Der Preis für Online-Frühbucher: 742 Euro für die Erwachsenen-Einzelkarte (Jugendliche: 557 Euro, Kinder: 65 bzw. 371 Euro).

Im Gleichzeitig startet der normale Vorverkauf, in dem bis 8. Dezember der Preis von 776 Euro gilt. Der Normaltarif danach: 816 Euro. „Über alle Skipass-Produkte hinweg liegt der in der kommenden Saison um 7 bis 8 Prozent höhere Preis nach wie vor auf einem attraktiven Niveau“, so Kapeller-Hopfgartner. Im Vergleich zu den Tageskartenpreisen, die bis zu 67 Euro kosten, rechne sich die „Saisonkarte“ für 30 Skigebiete, 6 davon in Osttirol, ab dem 12. Skitag.

Neu: Großeltern-Pakete

Nach einer Kundenbefragung im Vorjahr kommt man einem großen Wunsch nach: „Es gibt nicht nur das Angebot für Patchwork-Familien, die Familienpakete können nun auch von Großeltern mit ihren Enkelkindern genutzt werden“, schildert Kärntner-Skipass-Geschäftsführer Hansjörg Pflauder. Pro Großelternteil können maximal drei Kinderkarten erworben werden. Aufgrund dieser Neuerung und dem Online-Spezialpreis rechnet der Vorstand der Bad Kleinkirchheimer Bergbahnen damit, dass die Verkaufszahlen von 26.000 Skipässen in der vergangenen Wintersaison um einiges gesteigert werden können.

Der durchschnittliche Kärntner-Skipass-Besitzer schafft es 21-mal auf die Piste. „Uns kleineren Skigebieten bringt das zahlreiche neue Tagesgäste, auf die wir angewiesen sind. Und unsere eigenen Vielskifahrer können wir auch binden“, erklärt Alexandra Bresztowanszky, Geschäftsführerin der Bergbahnen Hochrindl.

Eine rege Teilnahme erhoffen sich die heimischen Skigebiete auch wieder mit der Skischulaktion. Volksschüler erhalten den Skipass für einen dreitägigen Skikurs um 7 Euro pro Tag, Jugendliche zahlen 11 Euro pro Tag.