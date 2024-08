Die Ära eines einst beliebten Skigebietet scheint beendet, ein Interessent zur Wiederbelebung nicht in Sicht.

Nachdem über die „Bergbahnen Dreiländereck GmbH & Co KG“ in Arnoldstein schon im März ein Konkursverfahren eröffnet wurde, gibt es nun ein weiteres. Der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) gibt bekannt, dass nun auch über das Vermögen der „Bergbahnen Dreiländereck GmbH“ bei der Talstation ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet wurde. Beide Unternehmen sind damit insolvent, die Höhe der Verbindlichkeiten im aktuellen Fall ist derzeit noch nicht bekannt. Von der Insolvenz sind rund 45 Gläubiger betroffen. Es sind dieselben, die von der ersten Insolvenz betroffen sind, bei dieser liegen die Verbindlichkeiten bei 3,2 Millionen Euro.



Parallel zur Insolvenzeröffnung wird das Bergrestaurant, das formal im Besitz der „CO KG“ steht, nun versteigert. Der Verkehrswert wird mit 244.000 Euro beziffert, der Masseverwalter war am heutigen Donnerstag für die Kleine Zeitung noch nicht erreichbar. „Jeder kann sich das Gutachten anschauen, es gibt auch nach wie vor zwei Interessentengruppen, die sich das Schätzgutachten anschauen werden“, sagt der Arnoldsteiner Bürgermeister Reinhard Antolitsch (SPÖ). Er kann nur hoffen, dass sich nach Jahren der Suche endlich jemand für den Kauf des Skigebiets entscheidet. Dass das Restaurant ohne laufenden Liftbetrieb ersteigert wird, scheint jedoch unwahrscheinlich. „Unser Ziel ist es, jemanden zu finden, der das gesamte Gebiet übernimmt, erneuert und zu neuem Leben erweckt“, sagt Antolitsch.

Das Bergrestaurant Dreiländereck war ein touristischer Fixpunkt der Gemeinde Arnoldstein © Zore Willi

Liftbetrieb bis März

Die Lifte am Dreiländereck fuhren bis März 2024, danach musste Geschäftsführer Wolfgang Löscher zähneknirschend ein Minus von 60 Prozent bei den Besucherzahlen bekannt geben. Hauptproblem des niedrig gelegenen Skigebiets sind die milden Temperaturen und die in die Jahre gekommenen Liftanlagen.