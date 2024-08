Die Menschen in Österreich bestellen am liebsten an einem entspannten Sonntag oder Feiertag. Dagegen bevorzugen die meisten im Home-Office das Selbstkochen. Fußballspiele bleiben auch 2024 ein beliebter Anlass für Bestellungen. Auch Geburtstage und andere besondere Anlässe motivieren dazu, Essen zu bestellen. Und immerhin 9 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher bestellen Lebensmittel mindestens einmal pro Woche online – beliebt vor allem bei Männern, jungen Erwachsenen und Alleinerziehern. Soweit die allgemeine Tendenz, die der aktuelle Trendmonitor von Foodora ausweist. Im Lieferservice wird demnach eine wichtige Zeitersparnis im Alltag gesehen. Zusätzlich schätzt man die Flexibilität, dass Familienmitglieder individuell unterschiedliche Gerichte auswählen können, auch wenn gemeinsam gegessen wird.

Steirische Verhältnisse

In Summe wird laut Foodora nach Wien nirgendwo in Österreich mehr per Lieferdienst bestellt als in Graz. In der Steiermark bestellen 43 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal im Monat Essen über einen Lieferdienst. Fast die Hälfte der Steirerinnen bestellt gern an einem gemütlich Sonntag, oder nach einem langen Arbeitstag (28 Prozent). Diese beiden Anlässe sind auch bei den Männern beliebt. Im Gegensatz zu den Frauen (7 Prozent) bestellen allerdings dreimal so viele Männer gerne für das gemeinsame Familienessen (21 Prozent). Soweit die Essensbestellungen im Alltag.

Bei beliebten Anlässen für Bestellungen stechen gemütliche Sonntage mit 41 Prozent-Zuspruch und das Ende langer, anstrengender Arbeitstage (27 Prozent hervor). Etwa 20 Prozent bestellen bei einem Fernsehabend, oder wenn sie mit Freunden zusammensitzen.

Fast 75 Prozent der Steirer kaufen mindestens wöchentlich ihre Lebensmittel im Supermarkt ein, wobei ältere Menschen (40-65 Jahre) am häufigsten einkaufen. Insbesondere Männer kaufen in der Steiermark mehrmals pro Woche ein. Online sieht es folgendermaßen aus: Rund 10 Prozent der Steirer bestellen Lebensmittel mindestens einmal pro Woche online, insbesondere jüngere Menschen (18-39 Jahre) und Männer. 14 Prozent bestellen seltener Lebensmittel online. Rund 31 Prozent der Steirer planen, auch in den kommenden 12 Monaten Bücher und Zeitschriften online zu bestellen. Gesundheitsprodukte wie Nasenspray oder Kopfschmerztabletten wollen ca. 18 Prozent online kaufen. Haushaltswaren kaufen die meisten aber weiterhin lieber hauptsächlich im Geschäft (77,5 Prozent).

Kärntner Vorlieben

Mehr als 45 Prozent der Kärntner bestellen mindestens einmal im Monat Essen über einen Lieferdienst. Die Vorlieben nach Geschlecht: Fast 47 Prozent der Kärntnerinnen bestellen gerne nach einem langen Arbeitstag, 31 Prozent an einem gemütlichen Sonntag. Diese beiden Anlässe sind auch bei den Männern beliebt, wobei 34 Prozent von ihnen zudem gern bei einem Fernsehabend bestellen, mehr als doppelt so viele wie Frauen. Kärntnerinnen wiederum bestellen doppelt so oft wie die Männer, wenn sie Gäste zu Besuch haben (21 Prozent).

Zu den Einkaufsgewohnheiten lässt sich sagen: Mehr als 68 Prozent der Kärntner kaufen mindestens wöchentlich ihre Lebensmittel im Supermarkt, wobei besonders Frauen mehrmals in der Woche einkaufen. 9 Prozent der Kärntner bestellen Lebensmittel mindestens einmal pro Woche online, besonders Männer (10 Prozent) und jüngere Menschen (11 Prozent).

Rund 20 Prozent der Kärntne planen, auch in den kommenden 12 Monaten Bücher und Zeitschriften online zu bestellen. Gesundheitsprodukte wie Nasenspray oder Kopfschmerztabletten wollen 11 Prozent online kaufen, 28 Prozent wollen diese Produkte sowohl online als auch im Geschäft kaufen. Wasch- und Putzmittel wollen 85 Prozent der Kärntner weiterhin lieber hauptsächlich im Geschäft einkaufen.