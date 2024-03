Am Donnerstag, den 7. März, werden die Lieferando-Beschäftigten für zwei Stunden ihre Arbeit niederlegen. Grund dafür sind die stockenden Kollektivvertragsverhandlungen für die Fahrradboten für Essenslieferdienste. Nach vier Verhandlungsrunden liegt das Angebot der Arbeitgeber bei 5,8 Prozent. Viel zu wenig, so die Gewerkschaft Vida. Das Angebot decke in der Niedriglohnbranche nicht einmal die rollierende Inflation in Höhe von 8,7 Prozent ab.

Der ÖGB hat bereits die Streikfreigabe erteilt. In Klagenfurt sind 35 MitarbeiterInnen bei Lieferando beschäftigt, der seinen Standort in Klagenfurt zentral am Feldmarschall Conrad-Platz hat. In Kärnten bietet das Unternehmen seine Dienste nur in Klagenfurt an.

Nach einer Betriebsversammlung wird konkret während des Mittagsgeschäfts von 13 bis 15 Uhr gestreikt. Das bedeutet, dass in dieser Zeit auch keine Klagenfurter Lieferando-Bestellungen ausgeliefert werden. Gemeinsam mit Lieferando-Betriebsratschef Simrandeep Sandhu wird sich auch Ursula Heitzer, die Landesvorsitzende der Gewerkschaft Vida, unter die Streikenden mischen.