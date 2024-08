Bei der Heinzel Group kommt es zu einem Wechsel im Vorstand. Der Chief Operating Officer (COO) Kurt Maier legt seine Funktion nieder, weil er kürzlich zum Präsidenten der Industriellenvereinigung Steiermark gewählt wurde, gab das Unternehmen am Mittwoch bekannt. Ihm wird am 2. September Karl Achleitner nachfolgen. Achleitner (Jahrgang 1977) verfüge über Abschlüsse in Papiertechnik und Betriebswirtschaft und bringe umfassende Branchenerfahrung mit.

Maier zieht sich damit aus seiner operativen Rolle zurück, er wird die Heinzel Group aber „weiterhin in Beiräten und Interessenvertretungen repräsentieren“. Zudem bleibe er als Aufsichtsrat mit Heinzels Zellstoffwerk in Pöls verbunden, wird mitgeteilt.

Karl Achleitner, ab 2. September neuer COO der Heinzel Group © Heinzel Group/Outline Pictures/Jakob Gsöll

Neue Finanzchefin gesucht

Der Papierkonzern sucht außerdem eine neue Finanzchefin. Barbara Potisk-Eibensteiner wird ihre Funktion mit Ende des Jahres niederlegen, um „neue berufliche Herausforderung außerhalb des Unternehmens anzunehmen“, teilte das Unternehmen weiter mit. Die Suche nach einem neuen Chief Financial Officer sei bereits eingeleitet worden.