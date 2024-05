Am Donnerstagabend wurden die Weichen final gestellt: Wie berichtet, wird sich Stefan Stolitzka, seit 2020 Präsident der steirischen Industriellenvereinigung (IV), im Juli nicht mehr zur Wahl stellen – seine Funktionsperiode läuft damit aus. Bei der letzten Vorstandssitzung dieser Periode hat Stolitzka nun, wie erwartet, Kurt Maier als seinen Nachfolger empfohlen. Kurt Maier ist als Vorstand (COO) der Heinzel Group ein langjähriger Top-Manager in der heimischen Papierindustrie. Der 63-jährige gebürtige Grazer ist bereits seit 2005 Mitglied des Landesvorstandes der IV-Steiermark und seit 2017 auch einer der steirischen Vertreter im Bundesvorstand der IV-Österreich. Stolitzka wird einen auf Kurt Maier lautenden Wahlvorschlag am 3. Juli 2024 in die Vollversammlung und in die Vorstandssitzung einbringen.

Am Donnerstag ist es aber auch zu einer personellen Weichenstellung gekommen, die auch für so manchen Insider überraschend gekommen ist: So gab Gernot Pagger, seit 2003 für die steirische IV tätig und seit 2014 Geschäftsführer, bekannt, dass er seinen im September auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird. Er wolle beruflich einen neuen Schritt setzen – Details sollen in den kommenden Wochen bekannt gegeben werden.

Gernot Pagger © Marija-M. Kanizaj

Im Sommer erfolgt die Übergabe der Geschäftsführung an Christoph Robinson, der gemeinsam mit der bewährten stellvertretenden Geschäftsführerin Nina Zechner agieren wird. Robinson, 1988 geboren, ist gebürtiger Grazer und studierte Rechtswissenschaften an der Karl-Franzens-Universität und absolvierte ein MBA-Studium an der Wirtschaftsuniversität Wien. „Er war zuletzt Geschäftsführer der Julius Raab Stiftung, ehe er im Herbst 2023 als Referent für Arbeitsmarkt- und Bildungspolitik in die IV-Steiermark wechselte“, wird mitgeteilt.