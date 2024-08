US-Zentralbankchef Jerome Powell gibt den Finanzmärkten das ersehnte Signal für eine Zinswende im September. "Es ist an der Zeit, die Geldpolitik anzupassen", sagte er am Freitag in einer Rede auf dem Notenbankforum in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming. Die Richtung sei klar, fügte er mit Blick auf eine Lockerung hinzu. Timing und Tempo der Zinssenkungen würden von den einlaufenden Daten, dem Ausblick und der Risikoabwägung abhängen.

Die US-Währungshüter hatten bereits im Juli über eine Senkung des Leitzinses beraten, den sie seit über einem Jahr in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent halten. Sie scheuten zwar noch vor dem Schritt nach unten zurück, fassten jedoch eine Senkung konkret ins Auge. Eine Mehrheit der jüngst von der Nachrichtenagentur Reuters befragten Ökonomen geht davon aus, dass der Leitzins am 18. September um einen Viertel-Prozentpunkt gesenkt wird: Weitere Schritte nach unten im selben Umfang könnten demnach im November und Dezember folgen.

Top-Thema an den Börsen: Die Rede von Fed-Chef Jerome Powell © AFP / Angela Weiss

Die US-Börsen haben sich zur Handelseröffnung am Freitag mit teils deutlichen Gewinnen präsentiert. Voll im Fokus stand auch dabei die Rede von Powell, die um 16 Uhr begonnen hatte.

Auch EZB-Zinssenkung im September erwartet

Auch bei der Europäischen Zentralbank befürworte eine wachsende Zahl von Währungshütern eine zweite Zinssenkung im September, wie Insider berichten. Nur große Überraschungen bei den anstehenden Wirtschaftsdaten in den kommenden Wochen können diesen Schritt noch hinauszögern, wie aus Gesprächen der Nachrichtenagentur Reuters mit mehreren Währungshütern hervorging, die anonym bleiben wollten.

Finnlands Notenbankchef Olli Rehn hatte vor einigen Tagen bereits offen für eine Zinssenkung im September plädiert. Die EZB hatte Anfang Juni erstmals seit 2019 wieder die Zinsen gesenkt. Auf ihrer Sitzung im Juli hielten die Währungshüter aber die Füße still. Am Geldmarkt wird die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung auf der EZB-Sitzung am 12. September mittlerweile auf mehr als 98 Prozent taxiert. Nach dem Juni-Schritt, die von einigen Währungshütern als verfrüht angesehen wurde, verhielten sich die Hüter des Euro zuletzt vorsichtiger und gaben zur September-Sitzung nur wenige Hinweise. Angesichts der jüngsten Zahlen zu Wachstum, Löhnen und Preisentwicklung im Euroraum beginnen Währungshüter jedoch, eine klarere Haltung einzunehmen und ihre Positionen darzulegen, wie aus den Gesprächen hervorging. Die EZB lehnte eine Stellungnahme zu den Informationen ab.