Der Abwärtstrend bei Gebrauchtwagenpreisen hält an, insbesondere in den teureren Segmenten, rechnete die Onlineplattform AutoScout24 vor. Seit Jahresbeginn seien die Preise um 6,3 Prozent gesunken, aktuell liege der Durchschnittspreis bei 26.732 Euro. Bei der Oberklasse seien es 60.635 Euro, die Mittelklasse notiert bei 23.436 Euro, Kleinwägen kosten 14.760 Euro. SUV/Geländewagen fanden Interessenten im Schnitt um 34.754 Euro.

Vor allem gebrauchte Elektroautos seien im Juli günstiger gewesen als zu Beginn des Jahres. Rund 8,5 Prozent oder 3640 Euro würden sie nun weniger kosten. Im Schnitt werden die E-Autos um 39.007 Euro angeboten. Bei Hybrid-Fahrzeugen liege der Durchschnittspreis bei 34.593 Euro.

Zwei von drei Neuwagen an Firmen verkauft

Bei den Neuwagen werden inzwischen bereits zwei von drei Autos an Firmen verkauft. Die mit Abstand größten Zuwächse gab es bei Benzin-Hybrid-Fahrzeugen, also Pkw, die neben einem Verbrenner- auch noch einen Elektromotor verbaut haben. Insgesamt wurden im Juli um 7,6 Prozent mehr Neuwagen verkauft, macht in Summe 18.901 Pkw.