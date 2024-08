Umsatzeinbrüche um rund 20 Prozent, massiv gestiegene Energiekosten sowie die kräftigen kollektivvertraglichen Lohnerhöhungen werden als Hauptgründe für die Insolvent angeführt: Die KBO Ostermann GmbH mit Hauptsitz in Hart bei Graz sowie einem Produktionsstandort in Traun muss Insolvenz anmelden. Laut dem Alpenländischen Kreditorenverband (AKV) liegen die Passiva bei rund 2,974 Millionen Euro, ihnen stehen Aktiva von rund 860.000 Euro gegenüber. Letztlich sei auch über einen Hauptkunden des Unternehmens ein Insolvenzverfahren eröffnet worden, so der AKV. worden. 42 Dienstnehmer sowie rund 100 Gläubiger sind von der Insolvenz betroffen. Das Unternehmen ist auf auf Pulverbeschichtungen für metallische Oberflächen spezialisiert.

Restrukturierung und Fortführung angestrebt

Es sei nun beabsichtigt „das Unternehmen fortzuführen, wobei eine Restrukturierung unter anderem mit Eilbetriebsschließungen geplant ist“, wird mitgeteilt. Den Gläubigern werde ein Sanierungsplanvorschlag unterbreitet, der vorerst den gesetzlichen Mindesterfordernissen (20 Prozent binnen 24 Monaten) entspricht, so der AKV.

Im Werk Hart bei Graz werden drei Pulverbeschichtungsanlagen betrieben (Taktanlage, Kleinteilanlage, Stahldurchlaufanlage) und eine nass-chemische Vorbehandlung durchgeführt. Im Werk Traun wird eine Kleinteilanlage und eine Kammervorbehandlungsanlage betrieben.