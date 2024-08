Begonnen hat alles vor knapp zehn Jahren: Das Familienunternehmen Hage Sondermaschinenbau mit Sitz in Obdach hat sich erstmals intensiver mit 3D-Drucktechnologien, der sogenannten additiven Fertigung, beschäftigt. Daraus ist eine eigene Geschäftseinheit entstanden. Und 2019 wurde mit Hage3D eine eigene Gesellschaft ausgegründet, die wie die Hage Sondermaschinenbau GmbH, Teil der von den Brüdern Florian und Stefan Hampel sowie Peter Freigassner-Sanchez gelenkten Hage Holding ist. Der 3D-Druck, bei dem man sich auf Hochtemperatur-Verfahren spezialisiert hat, wurde in einer neu gebaute Montagehalle in Obdach gebündelt, die Entwicklung an einem Standort in Graz. Insbesondere im deutschsprachigen Raum konnte man sich als Technologieführer für hochpräzise Lösungen zur Herstellung von Hochleistungskomponenten aus Kunststoff etablieren. Das Anwendungsspektrum reicht von Automotive über Elektronik bis hin zur Luft- und Raumfahrt.