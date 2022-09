Fürs Studium nach Graz oder Wien - diesen Weg wählen viele Jugendliche nach Abschluss der Matura. Und sie bleiben im - für die Region - schlechtesten Fall auch in der Großstadt. Nadine Pammer hat dieses Jahr die Matura absolviert und entschloss sich für einen anderen Bildungsweg: Sie bewarb sich für das berufsbegleitende Studium "Automatisierungstechnik" der Grazer Fachhochschule der Wirtschaft, Campus 02, und des Obdacher Unternehmens Hage Sondermaschinenbau. In Kooperation mit "Kraft. Das Murtal", ein Netzwerk aus 80 Unternehmen der Region, wurden von der Fachhochschule Studienplätze direkt in der Region Murau-Murtal zur Verfügung gestellt. Damit erschließt die Fachhochschule der Wirtschaft neue Potenziale, qualifiziert Nachwuchskräfte vor Ort und stärkt die steirischen Regionen und ihre Arbeitgeberbetriebe.