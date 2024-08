Er begann seine Karriere bei Hofer im Jahre 1992, sammelte umfassende Erfahrung in den Bereichen Verkauf und Einkauf und übernahm als Geschäftsführer einer österreichischen Zweigniederlassung im Jahre 2006 die Verantwortung des Zentraleinkaufs der Hofer-Gruppe. 2011 wechselte Horst Leitner in gleicher Position in die USA (Aldi US) und wurde 2016 zum Mitglied des dortigen Landesvorstandes berufen. Seit Dezember 2018 ist er als CEO der Hofer-Gruppe (dazu zählen neben Österreich auch ALDI Suisse, Hofer Slowenien, ALDI Ungarn und ALDI Italien) für die nationalen und internationalen Aktivitäten verantwortlich.

Horst Leitner blickt auf eine beeindruckende Karriere in mehreren Ländern zurück. Unter seiner Führung hat das Unternehmen zahlreiche Meilensteine erreicht und seine Position als führender Lebensmitteldiskonter in Österreich gestärkt.

Auf Horst Leitner folgen mit 1. Jänner 2025 Max Hofmarksrichter, derzeit Mitglied im Verwaltungsrat der Unternehmensgruppe Aldi Süd in Deutschland und Sean Sacher, derzeit Hauptgeschäftsführer International Finance & Administration der Aldi Süd KG. Max Hofmarksrichter übernimmt als CEO Hofer Österreich die Agenden in Österreich. Sean Sacher wird CEO S/E und übernimmt hierbei die Verantwortung für Aldi Suiesse, Hofer Slowenien, Aldi Ungarn und Aldi Italien.

In Österreich betreibt die Hofer KG mit Sitz in Sattledt (Oberösterreich) rund 540 Filialen mit mehr als 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Hofer gehört zur Unternehmensgruppe Aldi Süd, die auf vier Kontinenten mit mehr als 7.000 Standorten in elf Ländern aktiv ist. Zu Hofer S/E gehören auch Aldi Suisse, Hofer Slowenien, Aldi Ungarn und Aldi Italien.